Акції Amazon знову зростуть: прогноз Morgan Stanley

Morgan Stanley зарахував Amazon до свого списку компаній, акції яких зростуть в ціні в найближчі кілька місяців. Експерти вважають, що високі прибутки інтернет-компанії позитивно впливають на ріст вартості її цінних паперів.

Як повідомляє Business Insider, аналітики банківського холдингу Morgan Stanley прогнозують ріст ціни акцій Amazon ще на 15%.

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У Morgan Stanley зазначають, що прибутки технологічних гігантів у четвертому кварталі 2019 року та на початку першого кварталу 2020 року були "надзвичайно потужними", а не просто "кращими, ніж очікувалося". Тому банк зарахував до свого списку компаній із найприбутковішими акціями у найближчі три-шість місяців Amazon, Walt Disney, Coca-Cola і Microsoft.

Аналітики Morgan Stanley мають докази того, що інвестиційні плани Amazon сприятимуть фінансовому росту компанії, і про них буде відомо раніше, ніж передбачалося.

Так, один з експертів банківського холдингу Брайан Новак зазначив, що акції гіганта електронної комерції зростуть ще на 15% найближчим часом. Цьому сприятиме й те, що фірма нещодавно приєдналася до трійки компаній – Apple, Google і Microsoft – із ринковою капіталізацією в понад 1 трильйон доларів.

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Нагадаємо, після оприлюднення компанією Amazon фінансового звіту за четвертий квартал 2019 року, акції інтернет-гіганта зросли на 11% до 2,1 тис. доларів.