Акції Amazon зростуть в ціні на 20%, що зробить компанію новим "биком" на Волл-стріт: прогноз

Американський банк Goldman Sachs підняв цільову ціну акцій світового гіганта електронної комерції Amazon до 2900 доларів, що на 20% більше, ніж нинішні показники.

У Goldman вважають, що інтернет-ритейлер у другому кварталі 2020 року зможе продемонструвати вищий рівень доходів та рентабельності, пише Markets Insider. На наступному тижні Amazon звітуватиме про свої доходи за перший квартал цього року.

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На думку експертів банку, такий ріст може бути спричинений підвищенням попиту до діяльності різних сфер бізнесу Amazon.

Зараз спостерігаємо зростання попиту на роздрібну торгівлю, хмарні технології, рекламу. Amazon здатна продемонструвати успіхи в цих сферах, що й призведе до росту її доходу в майбутньому, а також посилення конкурентоспроможності на ринку,

– зазначили у Goldman Sachs.

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У банку стверджують, що ринки "недооцінюють довгострокову цінність акцій платформи електронної комерції. Адже компанія Джеффа Безоса є одним із лідерів онлайн-продажів, а також не останню роль відіграють її розробки у сфері хмарних технологій".



Доходи різних сфер бізнесу Amazon / Markets Insider

Зокрема, Goldman Sachs оцінює бізнес Amazon у сфері хмарних технологій – AWS – у майже 800 мільярдів доларів, що робить цей сегмент найприбутковіший і найціннішим для американського гіганта електронної комерції.

Станом на 18:19 за київським часом 24 квітня одна акція Amazon торгується за 2 397,22 долара.



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