Акції Apple – у пріоритеті: на Волл-стріт радять купувати акції техкомпанії

Упродовж останніх тижнів лихоманка на світових фондових ринках не вщухає. Основні фондові показники різко падають і повільно відновлюються.

Однак одна із компаній на Волл-стріт рекомендує зберігати спокій і звернути увагу на акціях технологічних компаній, повідомляє Markets Insider.

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Ми радимо інвесторам зробити глибокий вдих і зосередитись на лідерах у сфері технологій упродовж наступних 5-10 років, зокрема на Apple,

– заявив Даніель Айвз, аналітик компанії Wedbush.

Експерт підвищив цільову ціну на акції Apple до 400 доларів.

За словами Айвза, проблеми Apple з уповільненням темпів постачання продукції з Китаю – це короткострокове явище.

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Аналітик вважає, що ріст попиту в Китаї та світі на техніку купертинівського техгіганта відновиться в другій половині 2020 року. Айвз стверджує, що компанія зможе постачати з КНР від 231 мільйонів одиниць iPhone впродовж усього 2021 року.

Коронавірус і обвал фондових ринків: наслідки для Apple

Цінні папери виробника iPhone знизилися в ціні на 8% у понеділок, 9 березня, через падіння фондових ринків.

у понеділок, 9 березня, через падіння фондових ринків. Загалом вартість акцій Apple впала на 12% від свого річного максимуму в 327,25 долара 12 лютого цього року. Це сталося внаслідок спалаху коронавірусу, у результаті чого уповільнилися темпи виробництва техніки американського техгіганта в Китаї. Тому Apple повідомила, що не зможе виконати плану доходів на перший квартал 2020 року.

Що відомо про коронавірус? Всесвітня організація охорони здоров'я присвоїла нову назву китайському коронавірусу 2019-nCoV – COVID-19 (скорочення від "коронавірусна хвороба 2019 – coronavirus disease 2019"). Станом на 9 березня 2020 року у світі зареєстровано 119 132 підтверджених випадків зараження, із них 4 284 – закінчилися смертю. Одужало вже 65 766 осіб. В Україні підтверджено один випадок захворювання на COVID-19, спричинений новим коронавірусом.