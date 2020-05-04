Акції Apple можуть подорожчати на 20% у 2020 році: 6 аргументів від аналітиків JPMorgan
Акції Apple зростатимуть після того, як компанія прозвітувала про свої доходи, отримані за перший квартала 2020 року. Такий ріст прогнозують аналітики американського банку JPMorgan, про що вони й повідомили в листі клієнтам у п’ятницю, 1 травня.
Купертинівський техгігант потрапив до фокус-списку аналітиків JPMorgan і названий експертами банку "найкращим вибором" для інвестицій в акції, пише Markets Insider.
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Аналітики JPMorgan підвищили цільову ціну на акції Apple з 335 доларів до 350 доларів. Це дає змогу говорити про ріст вартості цінних паперів техгіганта на 19% з урахуванням ціни акцій у 293,80 долара за одну штуку на момент закриття торгів у четвер, 30 квітня.
Спеціалісти банку вважають, що запуск 5G підсилить інтерес до акцій Apple. Вони навели шість причин, чому цінні папери виробника iPhone зростуть в ціні.
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1. Кращий, попри очікування, імпульс на нові iPhone, випущені у вересні 2019 року, дають змогу прогнозувати більш вдалий другий квартал для компанії.
2. У другій половині квітня цього року, після запуску нового iPhone SE та низки фінансових стимулів з боку уряду США, дохід Apple почав рости.
3. Техніка Apple, із-поміж якої iPad і Mac, стала особливо популярна в період карантину, коли компанії, освітні заклади перейшли на дистанційний режим роботи. Попит на таку продукцію теж позитивно вплинув на доходи техгіганта, а також компенсував факт тимчасового закриття низки його фізичних магазинів.
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4. Сервіси Apple, наприклад стримінгова платформа AppleTV+, теж стали доволі популярними у першому кварталі 2020 року. Зокрема, попит на них зріс на 17% у порівнянні з минулим кварталом.
5. У кінці квітня показники доходів від реклами в почали рости. Окрім того, аналітики очікують ріст попиту на програму розширеної гарантії Apple Care, як тільки фізичні магазини відчиняться.
6. Завдяки стійкій бізнес-стратегії Apple змогла збільшити розмір щомісячних дивідендів на 6% та оголосила про додатковий етап викупу акцій на 50 мільярдів доларів щорічно.
Станом на понеділок, 4 травня, акції Apple опустилися до 289,07 долара за одну одиницю.
Скільки бізнес може існувати при карантині / Інфографіка 24 каналу
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