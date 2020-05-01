Акції Apple знизилися в ціні після новини про падіння виручки від продажів iPhone: деталі

Акції технологічного гіганта Apple впали в ціні після того, як компанія повідомила про свої прибутки за перший квартал 2020 року та констатувала факт зниження продажів iPhone.

Невтішні новини про фінансовий стан компанії спричинені, в основному, пандемією коронавірусу, що призвів до хаосу в мережах постачання товарів та позначився на попиті до продукції, пише Forbes.

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Отож, Apple повідомила про дохід розміром у 58,3 мільярда доларів за перші три місяці 2020 року. Це число на 1% менше за аналогічний період минулого року.

Попри це, заробіток купертинівського техгіганта перевершив прогнози аналітиків, які очікували, що дохід компанії становитиме 54,4 мільярда доларів.

Ріст загального обсягу доходів знизився на 0,5% від позначки у 9% у минулому кварталі.

Дохід від сервісів, з-поміж яких є і AppleTV +, зріс і продовжує збільшуватися. За перші три місяці 2020 року це число становило 13,3 мільярда доларів. У минулому році дохід від таких сервісів становив 11,4 мільярда доларів.

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Виручка від продажу iPhone знизилася до трохи менше, ніж 29 мільярдів доларів. Це на 7% менше в порівнянні з минулим роком, оскільки коронавірус негативно вплинув на попит на смартфони техгіганта.

Дохід на акцію становить 2,55 доларів, що вище, ніж прогнозували аналітики – 2,26 долара за акцію. Розмір дивідендів за одну акцію – 0,82 долара. Це число збільшилося на 6% у порівнянні з минулим кварталом.

Обсяг готівки на рахунках, якою володіє виробник iPhone, становить 192,8 мільярда доларів. У минулому кварталі це число становило 207 мільярдів доларів.

Попри негативний вплив коронавірусу, ми з гордістю повідомляємо, що Apple вдалося вирости впродовж кварталу. Цьому сприяли рекордні доходи, отримані за підписки на сервіси компанії та від продажу носимої техніки,

– заявив гендиректор Apple Тім Кук.

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Станом на п’ятницю, 1 травня, одна акція Apple торгується за 292,54 долара, знизившись на 1,13% від своєї максимальної вартості.