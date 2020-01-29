Акції Apple зросли в ціні завдяки рекордному прибутку: деталі

Прибуток Apple випередив усі прогнози й пройшов позначку у понад 90 млрд доларів, у зв’язку з чим зросли й ціни на акції техгіганта. Компанія відзвітувала про свої доходи за перший квартал 2020 фінансового року, що завершився 28 грудня 2019 року.

Упродовж цього періоду Apple заробила 91,8 мільярда доларів, що стало новим рекордом в історії підприємства, пише Techcrunch.

Так, за попередніми підрахунками, сума прибутку мала становити 88,43 мільярда доларів.

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Цінні папери купертинівського IT-гіганта теж виросли в ціні. Скоригований чистий дохід на одну акцію (так званий “розбавлений” прибуток) Apple становить 4,99 долара. Цей показник також перевищив раніше прогнозоване на ринку число – 4,54 долара. Упродовж останніх місяців цінні папери компанії торгувалися за високими цінами, що відповідає рівню капіталу багатьох інших технологічних підприємств.

У Apple повідомляли інвесторам про свої очікування щодо доходів. За прогнозами компанії, її прибуток мав бути на рівні 85,5-89,5 мільярда доларів за квартал, а валова маржа – 37,5%-38,5%. Однак валова маржа фірми за перший квартал 2020 фінансового року становить 38,4%, що набагато більше, ніж прогнозували раніше.

Основні показники діяльності Apple за три місяці:

Дохід від продажу пристроїв – 79,1 млрд. доларів.

Підписка на різні сервіси (iCloud, Apple Music, Apple Arcade, Apple TV+) принесла компанії 12,7 млрд. доларів.

Чистий прибуток – 22,2 млрд. доларів.

Як бачимо, основний дохід Apple отримала завдяки високому попиту користувачів на ґаджети. Це дало змогу компанії отримати такий заробіток:

iPhone: 56 млрд. доларів.

Mac: 7,2 млрд. доларів.

iPad: 6 млрд. доларів.

Носимі пристрої, техніка для дому й аксесуари: 10 млрд. доларів.

Упродовж останніх років купертинівський гігант працює над зменшенням своєї залежності від отримання прибутку внаслідок продажу iPhone.

Дрібніша електроніка й сервіси – основна надія Apple,

– зазначає Тім Кук, голова компанії.

За підсумками кварталу, обсяг готівки й цінних паперів компанії становить 207 мільярдів доларів, а її боргове навантаження – 118 мільярдів доларів.

У Apple очікують, що дохід підприємства в другому кварталі 2020 фінансового року коливатиметься між 63 млрд. та 67 млрд. доларів.