Акції Boeing різко зросли попри рекордне зниження доходів: як погіршився заробіток авіагіганта

Акції Boeing, однієї із найбільших аерокосмічних та оборонних компаній світу, зросли відразу на 6%. Це сталося після того, як підприємство повідомило про свої доходи за перший квартал 2020 року.

Доходи Boeing за перші три місяці цього року знизилися на 26% у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року, пише Markets Insider. Однак падіння заробітку компанії ніяк не позначилося на ціні її акцій.

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Що потрібно знати про фінансові показники Boeing за перший квартал 2020 року:

Дохід: 16,91 мільярда доларів, що на 26% менше в порівнянні з минулим роком та з попередніми прогнозами аналітиків. Зокрема, експерти передбачали, що дохід Boeing у першому кварталі цього року становитиме 17,01 мільярда доларів.

16,91 мільярда доларів, що на 26% менше в порівнянні з минулим роком та з попередніми прогнозами аналітиків. Зокрема, експерти передбачали, що дохід Boeing у першому кварталі цього року становитиме 17,01 мільярда доларів. Скоригований дохід на акцію: -1,70 долара проти раніше прогнозованих -1,76 долара.

-1,70 долара проти раніше прогнозованих -1,76 долара. Кількість доставлених літаків: 50.

50. Операційний грошовий потік: -4,3 мільярда доларів.

-4,3 мільярда доларів. Готівка на рахунках: 15,5 мільярда доларів, що на 10 мільярдів доларів більше, ніж три місяці тому.

Boeing зіткнувся відразу з кількома кризами: постійні проблеми з його літаком 737 MAX та пандемія коронавірусу, що призвела до зниження авіапольотів на 95%. Уряди держав змушені були закрити кордони та ввести жорсткий карантин, щоб стримати поширення коронавірусу.

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Інвесторів турбує питання ліквідності авіагіганта. Вони сумніваються, чи вистачить його поточних 15,5 мільярдів доларів, щоб пережити нинішню економічну кризу, з одного боку, та зберегти довіру інвесторів, з іншого боку.

Окрім того, компанія оголосила про скорочення на 10% свого персоналу.

У цьому році Boeing накопичив боргу на понад 10 мільярдів доларів. В інтерв’ю CNBC генеральний директор компанії Девід Калхоун заявив, що підприємство вивчає всі варіанти для підвищення власної ліквідності та уникнення боргів у майбутньому.

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Генеральний директор компанії-конкурентки Boeing – Airbus – Гійом Фаурі зазначив, що його компанія "перебуває в найважчій кризі, яку коли-небудь знала вся аерокосмічна галузь промисловості". Також він додав, що кризовий період, спричинений коронавірусом, для авіації тільки починається.

Зрісши на 6% у середу, 29 квітня, акції Boeing торгувалися на рівні 140 доларів за одну штуку.



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