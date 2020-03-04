Акції найбільших банків США впали через зниження облікової ставки Федрезервом

Акції банків США знизилися в ціні й були розпродані під час торгів у вівторок, 3 березня. Це сталося після того, як Федеральна резервна система (ФРС) США екстрено знизила облікову ставку, щоб протистояти негативному впливу коронавірусу на економіку.

Акції таких провідних американських банків, як JPMorgan і Bank of America знизилися на 3,7% і 5,5% відповідно, а цінні папери Citigroup та Morgan Stanley впали на понад 3%, повідомляє CNBC.

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Рівень прибутку банків теж може значно скоротитися, якщо фінансові установи нараховуватимуть відсоткові ставки по депозитах вищі від ринкових. Окрім того, їхні доходи можуть знизитись, якщо розподіл між короткостроковими й довгостроковими відсотковими ставками не буде відчутник. Таке явище, зокрема, може виникнути в результаті зниження облікової ставки ФРС.

Ринок акцій США зазнає все більшого тиску. Цьому може сприяти рекордне зниження дохідності 10-річних облігацій казначейства. Так, дохідність таких облігацій становить менше ніж 1%.

Жоден банк не застрахований від негативного впливу зниження відсоткової ставки на свої доходи, – зазначив Майк Майо, аналітик банку Wells Fargo.

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Як зниження облікової ставки Федрезервом США вплинуло на фондовий ринок

Як відомо, ФРС США екстрено знизила базову облікову ставку на 0,5 відсоткового пункту – до 1%-1,25% річних. Рішення фінансового регулятора призвело до нового обвалу фондового ринку США. Ключові біржові індекси знизилися: індекс Доу-Джонса – на 2,94%, S&P 500 – на 2,81%, Nasdaq Composite – на 2,99%.