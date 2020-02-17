Акції техкомпаній – вигідна інвестиція чи фінансова бульбашка: що говорять аналітики

Шалений ріст цін на акції технологічних компаній змусив інвесторів знову згадати бульбашку дот-комів. Однак аналітики Goldman Sachs, однієї з найбільших інвестиційних компаній, переконані, що порівнювати нинішню ситуацію з кризою 2000 року – неправильно.

У Goldman Sachs вважають, що інвесторам потрібно й далі вкладати кошти в купівлю акцій техкомпаній, пише Market Watch.

За даними FactSet, упродовж останнього року цінні папери IT-фірм зросли в ціні на 47,8%. Співвідношення ціни та заробітку в технічній групі знаходиться на рівні 22%, що, за словами аналітиків, нижче за попередні прогнози (31%).

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Також у Goldman Sachs стверджують, що одним із ключових наслідків такого технологічного буму в період із кінця 1990-х років до початку 2000-х років є низька ефективність IT-брендів. Особливо це стало відчутно в наступні п’ять років після економічної кризи 2000 року.

Експерти Goldman Sachs спростували нещодавні розмови про те, що стрімкий ріст ціни акцій був сконцентрований лише в декількох компаніях. На п’ятірку цінних паперів зі сфери IT припадає 12% тривалої тримісячної дивідендної віддачі. Зараз цей коефіцієнт нижчий, ніж у попередні періоди різкого росту вартості цінних паперів, враховуючи не лише 2001 рік, але й 2012, 1996 та 1991 роки.

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Зважаючи на перераховані дані, Goldman Sachs радить своїм клієнтам і далі поповнювати свої портфелі акціями техкомпаній.

Аналітики рекомендують "піддатися або скромному середовищу економічного зростання (інвестиції в акції фірм, що розробляють програмне забезпечення) або подальшому циклічному рикошету (вкладати кошти в підприємства, що виробляють техобладнання)". Окрім того, експерти стверджують, що IT-сектор є хорошим фундаментом для інвесторів.

У Goldman Sachs надають перевагу компаніям із категорії "Програмного забезпечення та послуг". Експерти пропонують 16 найменувань у межах цієї категорії, які, на їхню думку, забезпечать "високий і стабільний ріст продажів, а також торгують акціями за розумною ціною" (Див. табл. нижче).



Перелік компаній, акції яких, за прогнозами аналітиків, будуть вигідні в 2020 році / Market Watch

Що таке бульбашка доткомів Це "економічна бульбашка", що існувала з 1995 року по 2001 рік. Феномен утворився в результаті стрімкого росту акцій американських інтернет-компаній. Це спричинило справжній бум у техіндустрії: почали з’являтися нові інтернет-фірми, старі підприємства переорієнтовувалися на онлайн-бізнес. Насправді ці масштабні зміни виявилися неефективними. Великі суми коштів, вкладені в розвиток нових напрямів діяльності, були витрачені марно, що призвело до хвилі банкрутств і різкого зниження індексу NASDAQ.