Акції техкомпаній ростуть: чи варто чекати нової "економічної бульбашки"

Ціни акцій низки глобальних компаній знаходяться на максимально високому рівні за останні 20 років. Однак не потрібно ігнорувати цю тенденцію, вважають аналітики Goldman Sachs. Сьогодні на долю п’яти технологічних гігантів – Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet і Facebook – випадає 18% індексу S&P 500.

Такий показник є рекордним з моменту технологічного буму й утворення так званої "бульбашки доткомів" у 2000 році, повідомляє CNBC.

Зокрема, 20 років тому на ринку домінували Microsoft, Cisco, General Electric, Intel та Exxon Mobil.

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Провідний інвестиційний стратег Goldman Sachs Девід Костін відзначив, що з плином часу зростає ринкова капіталізація техгігантів, а також їхні доходи.

Сьогодні ринкова капіталізація компаній, що входять в індекс S&P 500, ґрунтується на акціях п’яти техгігантів. Значно нижчі очікування щодо темпів зростання цінних паперів та більший коефіцієнт реінвестицій дають змогу стверджувати, що поточна ситуація буде більш стійкою, ніж під час виникнення "економічної бульбашки" у 2000 році,

– зазначив Девід Костін.

За словами аналітика Goldman Sachs, щоб уникнути колапсу з цінами акцій, як було в 2000 році, теперішнім лідерам ринку бажано перевищувати консенсус-прогнози.

Консенсус-прогноз – це середнє значення головних показників фінансового розвитку компанії, що розраховане на основі експертних оцінок.

Що вплинуло на ріст акцій техгігантів?

Стрімкий ріст ціни акцій технологічних компаній відбувся відразу після оприлюднення їхніх квартальних фінансових звітів.

Прибуток Apple за четвертий квартал 2019 року становить майже 92 мільярди доларів, що на 9% більше, ніж за попередній період.

Заробіток Amazon перевищив усі прогнози аналітиків. Дохід компанії становить 87 мільярдів доларів.

Що таке бульбашка доткомів?Це "економічна бульбашка", що існувала з 1995 року по 2001 рік. Феномен утворився в результаті стрімкого росту акцій американських інтернет-компаній. Це спричинило справжній бум у техіндустрії: почали з’являтися нові інтернет-фірми, старі підприємства переорієнтовувалися на онлайн-бізнес. Насправді ці масштабні зміни виявилися неефективними. Великі суми коштів, вкладені в розвиток нових напрямів діяльності, були витрачені марно, що призвело до хвилі банкрутств і різкого зниження індексу NASDAQ.