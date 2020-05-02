Акції Tesla різко подешевшали через допис Ілона Маска у Twitter: подробиці
Ціна на акції Tesla різко впала в п’ятницю, 1 травня. Це сталося через кілька хвилин після того, як генеральний директор світового виробника електромобілів Ілон Маск опублікував допис на своїй сторінці у Twitter, заявивши, що вартість цінних паперів його компанії "надто висока".
Одна акція Tesla торгувалися за 760 доларів. Однак після того, як Ілон Маск у п’ятницю, 1 травня, вранці опублікував допис у Twitter, вартість цінних паперів його компанії опустилася до 700 доларів, повідомляє CNN.
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Таке різке падіння ціни відбулося всього за кілька хвилин після публікації допису. До полудня акції Tesla знизились в ціні на 8%.
Tesla stock price is too high imo— Elon Musk (@elonmusk) May 1, 2020
Після допису про акції Ілон Маск опублікував повідомлення: "Тепер поверніть людям їхню свободу". Ці слова демонструють негативне ставлення гендиректора Tesla на всі обмеження, введені владою США, у зв’язку з поширенням коронавірусу.
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У жовтні 2018 року Маск домовився з Комісією з цінних паперів і бірж США (SEC) про те, що всі його дописи у Twitter, які можуть вплинути на ціну акцій компанії, буде уважно проаналізовано перед публікацією. Це було після того, як Маск написав у тому ж Twitter, що вирішив викупити всі акції Tesla і зробити її приватною. Однак, як відомо, цього він не зробив.
Твіт Маска про ціну акцій, мабуть, не доставить йому проблем. Передусім, у своєму дописі Маск просто висловлює власну думку щодо цінних паперів, а не що-небудь конкретне. Більше того, генеральний директор Tesla дуже рідко визнає, що ціна акцій його фірми зависока. Тому таку оцінку слід заохочувати, а не карати,
– зазначив Джон Коффі, професор із корпоративного права Колумбійського університету.
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Ілон Маск уже не вперше заявляє про завищену ціну акцій власної компанії.
Ціна акцій, яку ми маємо, більша, ніж та, на яку ми заслуговуємо,
– заявив Маск під час однієї з подій у Лондоні у 2013 році.
А в грудні 2019 року Маск написав у Twitter: "Вау… акції такі високі, хаха". Таким чином, підприємець знову вказав на завищену вартість цінних паперів своєї компанії.
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