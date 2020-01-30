Акції Tesla зросли: подробиці звіту компанії перед інвесторами

Американська автомобільна компанія-стартап Tesla подорожчала після звіту перед інвесторами. Акції зросли на 12% після того, як компанія повідомила про щоквартальний прибуток, який перевищив очікування на Волл-стріт.

Генеральний директор і голова ради директорів Ілон Маск також поставив за мету продати понад 500 000 транспортних засобів цього року, повідомляє MarketWatch.

Tesla заробила 105 мільйонів доларів, або 56 центів за акцію, у четвертому кварталі порівняно зі 140 мільйонами доларів, або 78 центами на акцію, які заробили рік тому в аналогічний квартал. Скоригований прибуток за одну акцію – 2,14 долари у порівнянні з 2 доларами рік тому.

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Дохід збільшився на 2% до 7,4 мільярдів доларів порівняно з 7,2 мільярдами доларів рік тому.

Аналітики, опитані FactSet, очікували, що виробник автомобілів повідомить про скоригований прибуток у розмірі 1,77 долара за акцію від продажів у 7 мільярдів доларів.

Ріст акцій продовжився ще кілька годин після того, як Tesla мала конференц-дзвінок з інвесторами, і згадка про потенційні затримки у виробництві Model 3 у Шанхаї через смертельний коронавірус не пригнічив ентузіазму інвесторів.

Фінансовий директор Tesla Зак Кіркхорн під час дзвінка заявив, що Тесла очікує затримки на один-півтора тижні виробництва Model 3 у Шанхаї через припинення роботи заводу на вимогу китайського уряду через вірус.

Це може трохи вплинути на прибутковість за квартал, але не сильно, оскільки частка в прибутковості від моделі 3, яку випускають у Шанхаї, ще низька. Ми також уважно стежимо за тим, чи будуть перебої в ланцюзі поставок автомобілів, побудованих у Фремонті (Каліфорнія), але Tesla поки що не зазнає нічого істотного,

– сказав Кірхорн.

Американський аналітик Вен Івс прокоментував звіт компанії як чудовий результат компанії, яка дивиться далеко вперед і бачить світ, де попит на електромобілі високий.

Інші не були такі переконані.

Незважаючи на тривалий ріст акцій після звіту, ми продовжуємо бачити ризики, пов'язані з нарощуванням фабрики в Китаї, а також посиленням конкуренції на ринку електромобілів за рахунок автовиробників, які все ще мають право на повний федеральний податковий кредит у США,

– заявив аналітик Гаррет Нелсон з CFRA.

Компанія заявила, що облаштування виробничої платформи для Model Y, компактного позашляховика, розпочалося цього місяці достроково. Виробництво Model Y буде поступовим, оскільки компанія встановить додаткову техніку на своєму заводі в Fremont, сказано в повідомленні.

У Tesla заявили, що очікують, що позитивна тенденція росту прибутків збережеться й надалі з можливими тимчасовими винятками.

Ми продовжуємо вірити, що наш бізнес розширився до ступеня самостійного фінансування,

– заявила Tesla у своєму листі до інвесторів.

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