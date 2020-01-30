Акції Tesla зросли: подробиці звіту компанії перед інвесторами
Американська автомобільна компанія-стартап Tesla подорожчала після звіту перед інвесторами. Акції зросли на 12% після того, як компанія повідомила про щоквартальний прибуток, який перевищив очікування на Волл-стріт.
Генеральний директор і голова ради директорів Ілон Маск також поставив за мету продати понад 500 000 транспортних засобів цього року, повідомляє MarketWatch.
Tesla заробила 105 мільйонів доларів, або 56 центів за акцію, у четвертому кварталі порівняно зі 140 мільйонами доларів, або 78 центами на акцію, які заробили рік тому в аналогічний квартал. Скоригований прибуток за одну акцію – 2,14 долари у порівнянні з 2 доларами рік тому.
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Дохід збільшився на 2% до 7,4 мільярдів доларів порівняно з 7,2 мільярдами доларів рік тому.
Аналітики, опитані FactSet, очікували, що виробник автомобілів повідомить про скоригований прибуток у розмірі 1,77 долара за акцію від продажів у 7 мільярдів доларів.
Ріст акцій продовжився ще кілька годин після того, як Tesla мала конференц-дзвінок з інвесторами, і згадка про потенційні затримки у виробництві Model 3 у Шанхаї через смертельний коронавірус не пригнічив ентузіазму інвесторів.
Фінансовий директор Tesla Зак Кіркхорн під час дзвінка заявив, що Тесла очікує затримки на один-півтора тижні виробництва Model 3 у Шанхаї через припинення роботи заводу на вимогу китайського уряду через вірус.
Це може трохи вплинути на прибутковість за квартал, але не сильно, оскільки частка в прибутковості від моделі 3, яку випускають у Шанхаї, ще низька. Ми також уважно стежимо за тим, чи будуть перебої в ланцюзі поставок автомобілів, побудованих у Фремонті (Каліфорнія), але Tesla поки що не зазнає нічого істотного,
– сказав Кірхорн.
Американський аналітик Вен Івс прокоментував звіт компанії як чудовий результат компанії, яка дивиться далеко вперед і бачить світ, де попит на електромобілі високий.
Інші не були такі переконані.
Незважаючи на тривалий ріст акцій після звіту, ми продовжуємо бачити ризики, пов'язані з нарощуванням фабрики в Китаї, а також посиленням конкуренції на ринку електромобілів за рахунок автовиробників, які все ще мають право на повний федеральний податковий кредит у США,
– заявив аналітик Гаррет Нелсон з CFRA.
Компанія заявила, що облаштування виробничої платформи для Model Y, компактного позашляховика, розпочалося цього місяці достроково. Виробництво Model Y буде поступовим, оскільки компанія встановить додаткову техніку на своєму заводі в Fremont, сказано в повідомленні.
У Tesla заявили, що очікують, що позитивна тенденція росту прибутків збережеться й надалі з можливими тимчасовими винятками.
Ми продовжуємо вірити, що наш бізнес розширився до ступеня самостійного фінансування,
– заявила Tesla у своєму листі до інвесторів.
Про компанію:
- Tesla доставила 367 500 транспортних засобів у 2019 році, що на 50% більше, ніж рік тому, і відповідно до її орієнтиру від 360 000 до 400 000 транспортних засобів. У 2020 році цифру планують збільшити на 36% порівняно з поставками на 2019 рік.
- Маск заявив, що компанія продемонструє свої новітні технології акумуляторів, ймовірно, у квітні.
- Зазначимо, що за останні 12 місяців акції компанії Tesla зросли на 94%.