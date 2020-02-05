Маск багатіє: акції Tesla зросли на 23% за один день

Незважаючи на загальною тенденцію падіння акцій через коронавірус, акції Tesla стрімко зростають. Аналітики вбачають у компанії великий потенціал.

На час відкриття торгів в понеділок вартість акції Tesla становила 780 доларів. В понеділок, 3 лютого, акції зросли на 13,7%, досягнувши 887 доларів. Але у вівторок стрибок був ще більшим – 23%, закривши торги на позначці 969 за акцію. Таким чином ринкова капіталізація компанії становить понад 170 мільярдів доларів. Це найдорожча компанія-автовиробник після японської Toyota.

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Я просто не можу повірити цим божевільним акціям. Це божевілля,

— сказав в коментарі CNBC аналітик Roth Capital Крейг Ірвін.

23% росту акцій – це найбільший одноденний приріст для компанії за останні шість років. Загалом за останні півроку акції компанії зросли на 235%.

Інвестор-мільярдер Рон Барон, основний акціонер Tesla, заявив CNBC, що на його думку, компанія має потенціал отримати "принаймні" 1 трильйон доларів доходу за 10 років і продовжувати зростати.

Минулого тижня Tesla повідомила про дохід у розмірі 24,6 мільярдів доларів у 2019 році. Дохід перевищив очікування, через що акцій компанії знову зросли.

Успіх компанії зокрема пов'язаний з тим, що існує тенденція відходу від використання нафти. Джим Крамер, американський інвестор, порівнював інвестиції в виробництво традиційних автовиробників з інвестицією в тютюнові компанії. За його словами як перші, так і другі перебувають у фазі "смертності".

Через зростання акцій Tesla статки засновника компанії Ілона Маска за один день зросли на 4,7 мільярдів доларів, повідомляє Bloomberg. Статки Маска оцінюють у 41 мільярд доларів. Таким чином мільярдер займає 22-е місце в рейтингу найбагатших людей світу.

Ще до стрибків акцій аналітики спрогнозували вартість акцій компанії у 493 долари у 2020.