Акції Tesla зростуть в ціні на 35% у 2020 році: що чекає компанію Ілона Маска після кризи

Американська інвестиційна компанія Jefferies оновила цільову ціну акцій Tesla, щоб мати змогу вигідно їх придбати. Зокрема, фірма знизила цей показник з 800 доларів до 650 доларів за одну акцію.

Таким чином, у п’ятницю, 3 квітня, вартість цінних паперів компанії Ілона Маска закривала торги на рівні 480 доларів за акцію, пише Markets Insider. За прогнозами Jefferies, у 2020 році акції автовиробника виростуть в ціні на 35%.

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Аналітик Філіпп Хушо зазначив, що Jefferies розглядає Tesla як єдиного оригінального виробника електромобілів, який по-справжньому трансформує галузь.

У понеділок, 6 квітня, акції компанії Ілона Маска зросли в ціні на 8%.

Нагадаємо, 2020 рік почався для Tesla доволі успішно. Зокрема, це пов’язано з високими прибутками компанії за останній квартал 2019 року. У результаті акції автовиробника зросли в ціні на понад 900 доларів.

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Однак пандемія коронавірусу внесла свої корективи. Станом на вівторок, 7 квітня, вартість цінних паперів Tesla знизилася на понад 48% від свого максимального значення в лютому цього року – 917 доларів за акцію.

Унаслідок стрімкого поширення коронавірусу в Китаї, американському виробнику електрокарів довелося закрити на два тижні свій новий завод у Шанхаї. А через спалах смертельного захворювання у США заводи Tesla у Фермонті, Каліфорнії та Неваді довелося також тимчасово зачинити.

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Попри те, що Jefferies зменшила цільову вартість акцій компанії Ілона Маска, інвестиційна фірма очікує, що до доходи компанії у 2020 році зростуть на 27%.

За словами аналітика, після "коронавірусної кризи" попит споживачів на електромобілі зросте.

Відгуки про авто Tesla Model Y хороші. Окрім того, компанія може збільшити свій дохід після того, як спалах коронавірусу вщухне,

– стверджує Філіпп Хушо.

Що відомо про коронавірус? Всесвітня організація охорони здоров'я присвоїла нову назву китайському коронавірусу 2019-nCoV – COVID-19 (скорочення від "коронавірусна хвороба 2019 – coronavirus disease 2019"). Також ВООЗ визнала коронавірус пандемією.



За даними Університету Джона Хопкінса, станом на 7 квітня 2020 року у світі зареєстровано 1 350 523 підтверджених випадків зараження, із них 74 856 – закінчилися смертю. Одужало вже 285 327 осіб.



Згідно з інформацією МОЗ, в Україні підтверджено 1462 випадків захворювання на COVID-19, спричинений новим коронавірусом, із них 45 – летальні, а 28 пацієнтів одужало.