Акції у Європі піднялися в ціні на тлі росту фондових ринків США й Азії

У вівторок, 31 березня, європейські фондові ринки піднялися слідом за США й Азією. Адже уряди країн впроваджують заходи для підтримання росту економіки в умовах коронавірусу.

Індекс ділової активності (Purchasing Managers Index – PMI) Китаю у березні зріс, досягнувши 52 пунктів, пише Investing.com. Так, у лютому цей показник був на рівні 35,7 пункту.

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За прогнозами аналітиків, індекс ділової активності Китаю у березні мав піднятися до 45 пунктів. Однак, як бачимо, він перевершив очікування експертів. Попри це, економісти все ще прогнозують стрімке скорочення рівня ВВП Китаю в першому кварталі 2020 року.

Як змінилися основні індекси європейських фондових ринків:

Німецький фондовий індекс DAX зріс на 0,2%.

Французький CAC 40 збільшився на 0,5%.

Ф’ючерси на британський FTSE 100 подорожчали на 0,3%.

Коронавірус у Європі: що відомо Влада Італії, яка стала епіцентром спалаху коронавірусу в Європі, оголосила в понеділок, 30 березня, що продовжить карантин у країні принаймні до Великодня. Адже кількість смертей внаслідок коронавірусу в Італії продовжує зростати. Зокрема, станом на 31 березня в країні зареєстровано 101 738 хворих, померло 11 591 осіб, а одужало 14 620 осіб.



Ситуація в Іспанії теж з кожним днем погіршується. А Франція повідомила про найбільшу кількість загиблих від коронавірусу за добу – 418 осіб, загальне число в усій країні – 3024 осіб.

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Фондовий ринок США теж відзначився ростом у вівторок, 31 березня. Основні біржові індекси збільшилися на 3%. Такий ріст пояснюється заходами США, направленими на підтримку економіки. Зокрема, йдеться про виділення фінансової допомоги розмір 2 трильйонів доларів.

Ціни на нафту теж відновили ріст після рекордного падіння напередодні. Попри це, прогнози аналітиків щодо подальшого росту ринку залишаються невтішними. Адже пандемія коронавірусу продовжує шкодити попиту на сировину. Окрім того, залишається невирішеною цінова війна між Саудівською Аравією і Росією.

Ф’ючерси на золото знизилися на 0,4% – до 1636,70 долара за унцію. Курс євро відносно долара впав на 0,2%, досягнувши 1,1 долара за євро.



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