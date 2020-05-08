Акції Uber зросли в ціні попри колосальні збитки компанії у першому кварталі 2020 року

Акції Uber зросли на 11% ще перед тим, як компанія опублікувала звіт про доходи за перший квартал 2020 року. Інвестори були оптимістично налаштовані на високі фінансові результати діяльності сервісу таксі.

Учора, 7 травня, найбільша райдшерингова компанія Uber повідомила про власні фінансові здобутки за перші три місяці 2020 року, пише Market Watch. Окрім того, стало відомо про збитки сервісу таксі за цей період.

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Отож, збитки Uber Technologies Inc. за перший квартал 2020 року становлять 2,94 мільярда доларів або 1,70 долара в перерахунку на одну акцію. Такі втрати спричинені тим, що компанія була змушена списати понад 2 мільярди доларів, інвестувавши в азійські підприємства. Так, у минулому році збитки Uber за аналогічний період становили 1,01 мільярда доларів.

Щодо доходів сервісу таксі, то вони зросли на 14%, досягнувши 3,54 мільярда доларів. У першому кварталі 2019 році цей показник був на рівні 3,1 мільярда доларів.

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Партнерами Uber в Азії є дві компнанії:

Китайська Didi , що надає транспортні послуги понад 450 мільйонам користувачів в усьому Китаї.

, що надає транспортні послуги понад 450 мільйонам користувачів в усьому Китаї. Малазійська Grab, що пропонує логістичні послуги та сервіс таксі в усій Південно-Східній Азії.

Представники Uber зазначили, що американська компанія вимушена була списати збитки, розмір яких становить 2,1 мільярда доларів, що пов’язані з інвестиціями в Didi та Grab. Uber зупинила діяльність на деяких ринках Азії в обмін на отримання долі у вищеназваних фірмах.

Директор Uber Дара Хосровшахі заявив, що компанія призупинила надання своїх послуг в Азії, зазнавши там збитків через тривалої епідемії коронавірусу. Водночас, американське підприємство зосередило всі зусилля на розвитку свого сервісу доставки їжі Uber Eats, додав Хосровшахі.

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Попри падіння обсягу замовлень таксі Uber на 80%, останнім часом спостерігається відновлення попиту на ці послуги в деяких регіонах США – Сан-Франциско, Лос-Анджелесі та Чикаго. Також зростає кількість замовлень доставки їжі за допомогою мобільного застосунку Uber Eats. Зокрема, це число зросло на 52%, принісши компанії дохід у 4,7 мільярда доларів у першому кварталі 2020 року.

В умовах економічного спаду, спричиненого пандемією коронавірусу, Uber змушена була звільнити 3700 своїх працівників, щоб знизити обсяг витрат. Ще однією проблемою для компанії стало несподіване рішення технічного директора Туана Фама покинути фірму. Причина цього рішення поки невідома. Таким чином, це вже друге топ-менеджер Uber покидає компанію відтоді, як Дара Хосровшахі став генеральним директором.



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