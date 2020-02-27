Акції Virgin Galactic зросли в ціні майже на 200%: гендиректор оголосив плани на 2020 рік

Генеральний директор Virgin Galactic Джордж Уайтсайдс висловив своє задоволення тим, що з початку 2020 року ціна акцій компанії зросла на 186%.

Про це Уайтсайдс заявив в ході звіту про річний заробіток підприємства, що займається комерційним освоєнням космосу, пише Markets Insider.

Ми задоволені ціною акцій, – зазначив гендиректор Virgin Galactic.

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Уайтсайдс також оцінив "захоплення людей можливістю трансформувати сферу космічних польотів". За його словами, зараз діяльність компанії "зосереджена саме на машинобудуванні". Адже головна мета Virgin Galactic – безпечні та надійні комерційні польоти в космос.

Цього року одним із "основних пріоритетів" Virgin Galactic є політ її засновника, мільярдера Річарда Бренсона, у космос комерційним рейсом, заявив Уайтсайдс.

Нагадаємо, ціна акцій Virgin Galactic зросла з 11 доларів на початку січня 2020 року до 32 доларів у лютому. Таке підвищення вартості цінних паперів компанії призвело до збільшення її вартості, яка досягла 6 мільярдів доларів.

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Virgin Galactic вийшла на біржові торги в жовтні 2019 року. Її річний прибуток становить менше ніж 4 мільйони доларів, а розмір збитків за минулий рік – 211 мільйонів доларів.

Однак інвестори прогнозують "світле майбутнє" Virgin Galactic. Так, підприємство прийняло 8 000 заявок від людей, які хочуть полетіти в космос та близько 80 мільйонів доларів у депозитах від понад 600 осіб. У кінці 2019 року обсяг капіталу компанії в готівці становив 480 мільйонів доларів.

Що відомо про Virgin Galactic? Компанія входить до складу Virgin Group, засновником якої є мільярдер Річард Бренсон. Займається запуском штучних супутників і впродовж тривалого часу продає квитки на приватні космічні польоти. Першими в космос буде відправлено 600 осіб, які вже оплатили повну вартість квитка – 250 тисяч доларів. У числі перших космічних туристів є і знаменитості, серед яких актор Леонардо ді Капріо та співак Джастін Бібер. Графіка польотів компанія поки не оприлюднила, тому невідомо, скільки доведеться чекати всім, хто вже оплатив мандрівку.