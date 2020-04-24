Акції Zoom ще більше зросли після новин про новий рекорд кількості користувачів сервісу

Акції Zoom, компанії-розробниці сервісу для відеоконференцій, підскочили до 11% під час торгів у четвер, 23 квітня. Це сталося після того, як фірма оголосила, що кількість користувачів її платформою перевищує 300 мільйонів осіб.

З 1 квітня це число збільшилося на 100 мільйонів, повідомляє Markets Insider.

До теми: Мобільний оператор Verizon оголосив про купівлю сервісу-конкурента Zoom: деталі угоди

Zoom став особливо популярним з моменту початку пандемії коронавірусу цього року. Так, ще до спалаху смертельного захворювання кількість користувачів сервісом онлайн-зв’язку становило 10 мільйонів осіб у день, про що свідчать дані за грудень 2019 року.

Через пандемію низка компаній змушені були перевести своїх працівників на віддалений режим роботи. Тому Zoom став програмою, яка дає змогу поспілкуватися з колегами, родичами та друзями.

Упродовж року ціна акцій компанії зросла майже на 150%, а кількість користувачів – майже на 3000%.



Динаміка цін на акції Zoom / Markets Insider

Цікаво: Як заробити мільярд доларів на акція: реальна історія професора Гарвардського університету

Що таке Zoom: більше про програму Це сервіс для проведення відеоконференцій. Для того, щоб організувати онлайн-зустріч у Zoom, потрібно створити обліковий запис. Безкоштовна версія програми дає змогу спілкуватися за допомогою сервісу лише 40 хвилин. Однак компанія прибрала це обмеження на період карантину.



Попри значну популярність, компанія зіткнулася з проблемами, пов’язаними з безпекою сервісу. Виявилося, що до відеодзвінків могли отримати доступ сторонні особи. Окрім того, у кінці березня стало відомо, що застосунок Zoom для IOS відправляє дані користувачів у Facebook, навіть якщо в людини немає облікового запису в соцмережі.



Про відмінності карантину від самоізоляції / Інфографіка 24 каналу