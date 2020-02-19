Alibaba надаватиме дешеві кредити бізнесу, що постраждав від коронавірусу

Китайський інтернет-гігант Alibaba виділить 2,89 мільярда доларів на допомогу компаніям, які постраждали від нового коронавірусу.

Китайська фірма надаватиме кредити підприємствам, які зазнали збитків внаслідок поширення епідемії, пише PYMNTS.com. Ці кошти Alibaba виділятиме через свій банк MYBank.

Також китайська компанія створить пільгові умови спеціально для фірм, які розташовані в провінції Хубей – самому центрі спалаху коронавірусу. Зокрема, Alibaba виділить 10 мільярдів юанів у вигляді позики лише для компаній у цьому регіоні. Підприємства, що постраждали від коронавірусу, зможуть взяти кредит на 90 днів під 0% та на рік з 20-відсотковою знижкою.

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Влада Китаю заохочує фінансові установи знижувати відсоткові ставки та пропонувати знижки компаніям, які зазнали матеріальних збитків від спалаху епідемії.

Окрім надання грошей у кредит, Alibaba знизить розмір платні для продавців онлайн-маркетплейсу Tmall за користування платформою. Зокрема, такий бонус діятиме впродовж перших шести місяців 2020 року.

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Одна з найдорожчих технологічних компаній КНР, Alibaba, зіштовхнулася з найбільшою проблемою у 20-річній історії своєї діяльності – зниженням прибутку внаслідок поширення смертельного вірусу. Так, на минулому тижні, представники інтернет-гіганта заявили, що коронавірус негативно вплинув на обсяг продажів компанії. Адже через поширення смертельного захворювання працівники Alibaba змушені були залишатися вдома. Тому доставлення товарів, відповідно, не відбувалося.

У Китаї люди повернулися на свої робочі місця в понеділок, 17 лютого.

Коронавірус: що варто знати про захворювання Всесвітня організація охорони здоров'я присвоїла нову назву китайському коронавірусу 2019-nCoV – COVID-19 (скорочення від "коронавірусна хвороба 2019 – coronavirus disease 2019"). Станом на 19 лютого 2020 року у світі зареєстровано 75 199 підтверджених випадків зараження, із них 2012 – летальні. Одужало вже 14 675 осіб. В Україні жодного лабораторно підтвердженого випадку зараженням смертельним вірусом не зафіксовано.