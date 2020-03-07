Alibaba проведе масштабний фестиваль онлайн-шопінгу: що відомо про захід

Китайський маркетплейс Alibaba, який водночас є найбільшою платформою електронної комерції у світі, оголосив про запуск фестивалю онлайн-шопінгу.

Компанія проводитиме захід на базі спонсорської допомоги, загальна сума якої становить 1 мільярд юанів (144 мільйони доларів), повідомляє PYMNTS.com. Таким чином ритейлер планує компенсувати негативний вплив коронавірусу на обсяги онлайн-продажів.

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Рішення компанії провести торговельний фестиваль викликано проблемою зниження споживчих витрат на товари у Китаї, що перебуває в "напівкарантинному стані" внаслідок спалаху епідемії коронавірусу.

Великі розпродажі в Китаї: День холостяка

Обсяг продукції, розміщено на платформі Alibaba, становить дві третіх всіх товарів, які купують і продають онлайн у Китаї.

Попередній торговельний фестиваль ритейлер проводив 11 листопада 2019 року. Цей захід відомий ще як День холостяка і відбувається щороку. Зокрема, тоді обсяг продажів Alibaba став рекордним, досягнувши 268 мільярдів юанів (38,3 мільярда доларів).

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Так, під час Дня холостяка 2018 року обсяг продажів китайського інтернет-гіганта зріс на 27% до 213,5 мільярда юанів, що становило 30,7 мільярда доларів на той час. Отже, у 2019 році купівля товарів на Alibaba зросла на 26%.

Доведено, що під час розпродажі 11 листопада, яка триває лише одну добу, продається більше товарів, ніж під час п’ятиденного періоду знижок у США, що починається в День подяки і закінчується Кіберпонеділком (американський аналог Чорної п’ятниці).



Онлайн-шопінг / Flickr

Alibaba проти коронавірусу

Засновник Alibaba Джек Ма пожертвував 2,15 мільйона доларів через власний благодійний фонд для боротьби проти нового коронавірусу, а точніше на виготовлення вакцини.

Фонд підписав угоду з Інститутом інфекцій та імунітету Пітера Догерті, що знаходиться в Австралії, про співпрацю й надання коштів на розроблення варіантів лікування та вакцини проти вірусу Covid-19.

Хоча процес створення вакцини є складним, у нас в Інституті Догерті є досвід та інфраструктура для вирішення цього завдання. Завдяки фінансуванню, виділеного Фондом Джека Ма, проєкт розроблення вакцини проти коронавірусу прискориться,

– сказала професорка й директорка Інституту Шарон Левін.

Нагадаємо, у лютому Alibaba уже заявляла про виділення 20 мільярдів юаней (2,86 мільярда доларів) у вигляді кредитів через банк своєї дочірньої компанії Ant Financial – MYBank. Ці кошти надаватимуть компаніям, які зазнали значних матеріальних збитків унаслідок коронавірусу.

Що відомо про коронавірус? Всесвітня організація охорони здоров'я присвоїла нову назву китайському коронавірусу 2019-nCoV – COVID-19 (скорочення від "коронавірусна хвороба 2019 – coronavirus disease 2019"). Станом на 6 березня 2020 року у світі зареєстровано 98 387 підтверджених випадків зараження, із них 3383 – летальні. Одужало вже 55 441 осіб. В Україні підтверджено один випадок захворювання на COVID-19, спричинений новим коронавірусом, ще дев’ять випадків вивчаються.