Американський гігант електронної комерції Amazon придбає стартап Zoox, який "з нуля" розробляє технологію автономного водіння. Сума угоди становить 1,2 мільярда доларів. Як тільки інформація про купівлю Zoox підтвердилася, засновник SpaceX і Tesla Ілон Маск на своїй сторінці в Twitter прокоментував рішення компанії Джеффа Безоса.

Про це повідомляє Економічна правда із покликанням на іноземні ЗМІ.

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Деталі угоди та співробітництва Amazon і Zoox

Як стало відомо, Amazon разом із стартапом Zoox планує створити парк роботизованих таксі. У результаті гігант електронної комерції конкуруватиме з компанією Waymo, яка теж займається створенням технології автономного водіння. Останнє підприємство належить техногіганту Alphabet, материнській компанії Google.

Співпраця з Zoox передбачає ще й те, що Amazon матиме змогу використовувати технології стартапу для створення безпілотних автомобілів Aurora Innovation, які доставляють товари до будинків покупців.

Станом на сьогодні лише Waymo змогла запустити безпілотний сервіс доставки товарів. Послуга поки працює лише в штаті Аризона. Однак у планах компанії – запустити сервіс і в інших американських штатах.

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Реакція Ілона Маска

Ілон Маск назвав генерального директора Amazon Джеффа Безоса "наслідувачем" через угоду ритейлера щодо купівлі Zoox.

Джефф Безос – наслідувач, ха-ха,

– написав Маск, ретвітнувши повідомлення видання Financial Times про купівлю Amazon стартапу Zoox за 1,2 мільярда доларів.

Нагадаємо, Tesla випускає електромобілі з системою електронного помічника водія. У 2016 році Ілон Маск спрогнозував, що в 2019 року більшість авто будуть автономними і їздитимуть без водія. Тоді він сказав, що для розробки таких транспортних засобів необхідно буде два роки та ще один рік – на підготовку та погодження всіх документів з регуляторами.

У квітні 2020 року Ілон Маск оголосив, що до кінця цього року Tesla запустить сервіс безпілотного таксі, викликати яке можна буде за допомогою додатку на телефоні.

Інвестиції Amazon у стартапи

Amazon не вперше вкладає гроші в компанію автомобільної сфери, або ту, що виготовляє технології для авто.