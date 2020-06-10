Freedom Holding Corp. відкриває нові інвестиційні можливості в Україні. Зокрема, американський холдинг оголосив про завершення купівлі 20% акцій Української біржі.

Про це повідомляється у пресрелізі Фрідом Фінанс Україна, дочірньої компанії Freedom Holding Corp. та професійного учасника українського ринку акцій.

Раніше, 3 червня 2020 року, участь холдингу в капіталі Української біржі погодила Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку. За словами голови правління української організації Артемія Єршова, те, що міжнародні гравці цікавляться українським ринком говорить про його перспективність.

Професійні рекомендації: Куди краще вкладати гроші та що вирізняє грамотного інвестора: поради експерта ринку

Генеральний директор Freedom Holding Corp. Тимур Турлов відзначив зручність торгової системи Української біржі, що, своєю чергою, спрощує процес трейдингу.

Українська біржа – це один із провідних майданчиків локального ринку акцій та облігацій в Україні. Біржа прагне стати технологічним лідером на ринку заявок та операцій РЕПО. Торгова система Української біржі зручна у використанні й дає змогу українським інвесторам економити кошти під час інвестування на ринку цінних паперів завдяки інтернет-трейдингу за участі "Фрідом Фінанс Україна",

– зазначив Тимур Турлов.

Також гендиректор корпорації додав, що участь холдингу в капіталі Української біржі посилить конкурентоспроможність Freedom Holding Corp у регіоні.

Що відомо про Українську біржу? Заснована у 2008 році, роботу почала в березні 2009 року. Сьогодні майданчик забезпечує торгівлю широким спектром фінансових інструментів, як от акції та облігації. У найближчому майбутньому планує відкрити доступ до торгів ф'ючерсами й опціонами. За підсумками 2019 року обсяг торгів на біржі склав 3,8 млрд гривень (приблизно 144 млн доларів). Більша частина угод припала на корпоративні (70%) та державні (27,5%) облігації.

Генеральна директорка "Фрідом Фінанс Україна" Марина Машковська наголосила на важливості участі Freedom Holding Corp. на українському ринку.

Freedom Holding Corp. активно реалізовує стратегію розвитку в Україні. Для нас це дуже важливий етап, який надалі дасть змогу реалізовувати стратегічні інвестиційні можливості для українських інвесторів,

– стверджує Марина Машковська.

Актуально: Інвесторам в ОВДП більше не потрібно платити військовий збір: детально про зміни

Також гендиректорка "Фрідом Фінанс Україна" окреслила основні напрямки діяльності компанії в Україні.

Фрідом Фінанс Україна планує зайняти позиції лідера, як професійний торговець цінними паперами на фондовому ринку України. Ми зацікавлені в розвитку ринку, підтримці інфраструктури, відновленні строкових контрактів (ф'ючерсів) та інших похідних фінансових інструментів в Україні,

– зазначила Марина Машковська.

Основні відомості про компанію "Фрідом Фінанс Україна" Входить до складу холдингу Freedom Holding Corp. (США), брокери якого надають клієнтам доступ до світових фондових ринків. Акції холдингу пройшли лістинг на фондовій біржі NASDAQ (тікер-код FRHC). ТОВ "Фрідом Фінанс Україна" – перший і поки єдиний учасник фондового ринку України, який відновив доступ клієнтів до біржових торгів через Інтернет.