Американський інвестор не радить купувати "вірусні акцій": що це означає

Американский менеджер з інвестицій Джим Чанос застеріг інвесторів від того, щоб вони не вкладали гроші у "вірусні акції", які ростуть на тлі пандемії коронавірусу.

В інтерв’ю CNBC пояснив, акції яких компаній він називає "вірусними", пише Markets Insider. Ними є сервіс для відеоконференцій Zoom, виробник велотренажерів Peloton і компанії, що виготовляє серветки й інші засоби дезінфекції Clorox. Саме цінні папери цих компаній зараз "на висоті".

Багато таких компаній насправді не відзначають ростом свої акцій в умовах економічної стабільності. Однак за нинішніх умов їхня дохідність збільшиться в кілька десятків разів. Зокрема, у другому кварталі, так само як і в першому вони будуть популярними,

– зазначив Чанос.

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Через пандемію коронавірусу країни почали закривати кордони, компанії тимчасово припинили роботу, а мільйони людей змушені залишатися вдома, щоб стримувати поширення захворювання. Усі ці фактори призвели до падіння дохідності акцій багатьох підприємств. Зокрема, Воррен Баффет втратив 5 мільярдів доларів на акціях авіакомпаній.

Однак у той момент, як цінні папери одних фірм падають в ціні, акції інших, навпаки, стають прибутковими в умовах пандемії. Станом на четвер, 2 квітня, акції Zoom зросли на 101%, а медичної компанії Teladoc – на 94%. Цінні папери Clorox збільшилися в ціні на 14%.

Звісно, коли поширення вірусу уповільниться, ймовірно, акцій цих компаній не виглядатимуть так привабливо, як зараз,

– говорить Джим Чанос.

Інвестиційний менеджер заявив про закриття короткострокової ставки проти компанії Luckin Coffee, акції якої у четвер, 2 квітня, набрали 80%. Такий різкий ріст стався після того, як було виявлено, що головний фінансовий директор сфабрикував результати продажів.

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Чанос зазначив також, що інвесторам краще відкласти купівлю так званих "вірусних акцій" до 2021 року, щоб подивитися на динаміку їхніх цін.

Ви повинні викреслити 2020 рік. Адже в кінцевому результаті ринок акцій є і буде,

– додав Чанос.

Також трейдер порадив інвесторам переглянути результати діяльності компаній, у акції яких вони хочуть вкладати гроші, за 2019 році.

Проведіть власне дослідження. Це допоможе зрозуміти, що може бути з цінами на акції у 2021 році. Якщо вони не високі, то це може стати привабливої інвестицією на довгостроковий період,

– підсумував експерт.



Що потрібно знати про коронавірус / Інфографіка 24 каналу