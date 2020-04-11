Американські мільярдер прогнозує нові можливості для інвесторів після коронакризи 2020 року

Ларі Фінк, генеральний директор найбільшого у світі фонду з управління активами BlackRock, заявив, що економіка "одужає" від коронавірусу.

За його словами, коли це станеться, акціонери отримають "величезні можливості" на ринку, пише CNBC.

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Упродовж усіх своїх років роботи у фінансовій сфері, я не спостерігав нічого подібного,

– зазначив Фінк у щорічному листі до акціонерів, говорячи про значний вплив коронавірусу як на життя людей, так і на діяльність великого і малого бізнесу та ринки загалом.

Проте Фінк впевнений, що економіка поступово "одужуватиме". Він говорить про зусилля фінансових регуляторів країн, спрямовані на стримування негативних наслідків коронавірусу для ринків.

Зокрема, сенат і президент Дональд Трамп схвалили виділення 2 трильйонів доларів фінансової допомоги на підтримку економіки.

Що передбачає закон:

Згідно з законом, влада Сполучених Штатів виділить 1200 доларів громадянам , чиї доходи не перевищують 75 тисяч доларів у рік.

, чиї доходи не перевищують 75 тисяч доларів у рік. Окрім того, буде створено програму підтримки малого бізнесу . Для цього передбачено виділити 367 мільярдів доларів.

. Для цього передбачено виділити 367 мільярдів доларів. Ще 500 мільярдів доларів буде спрямовано на фінансування різних сфер економіки, а також для допомоги менших міст і штатів загалом.

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Світ переживе цю кризу. Економіка відновиться. А для тих інвесторів, які пильно дивляться не на хиткий ґрунт під ногами, а на світлий горизонт, є величезні можливості на сучасних ринках,

– говорить Фінк.

BlackRock управляє 7,4 трильйонами доларів. Компанія має найбільшу частку в галузі франшизи ETF. Обвал на фондових ринках цього місяця дав змогу деяким клієнтам BlackRock все частіше вибирати акції для інвестицій, додав Фінк.

Що відомо про BlackRock? Це міжнародна інвестиційна компанія зі штаб-квартирою у Нью-Йорку, США. Також це найбільша у світі фірма за розміром активів під управлінням. Станом на 2019 рік ринкова капіталізація BlackRock становила 75 мільярдів доларів.



Компанію було засновано у 1988 році. Її знасновниками стали вісім осіб на чолі з американським бізнесменом-мільярдером Лоренсон Фінком.