Американський мільярдер розповів, як розбагатіти на акціях

Чиказький бізнесмен-мільярдер Сем Зелл, який збагатився на проблемних активах, зізнався, що використовує на свою користь нестабільність на фондовому ринку.

Про це багатій заявив в ефірі телепрограми "Squawk Box" на CNBC.

Ми купували акції, що торгувалися за дуже низькими цінами. Але небагато,

– зазначив мільярдер, говорячи про купівлю цінних паперів під час падіння фондових ринків через коронавірус.

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Зелл розповів, що інвестував в акції тих компанії, у яких він уже мав значну частку власності. Із-поміж цих підприємств були навіть фірми енергетичного сектору, який вважають найменш прибутковим в рейтингу S&P.

Варто зазначити, що компанії енергетичної індустрії перебувають під впливом ведмежої тенденції, тобто ціни їхніх акцій знизилися. Нині вартість цінних паперів підприємств цієї індустрії впала на 30%, що стало рекордним за останній рік.

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Зелл не назвав компанії, акції яких купував, однак заявив, що витрачає багато коштів саме на енергетичний сектор.

Ми вважаємо, що енергетична індустрія (акції компаній енергетичної індустрії – ред.) справді дешева. Раніше ми не звертали уваги на цей сектор,

– стверджує Зелл.

За словами мільярдера, багато інвесторів погоджуються з тим, що ціна акцій енергетичних компаній невелика. Однак вони чомусь не використовують цю привілегію на свою користь.

Я почав скуповувати акції компаній сектору (енергетичного – ред.) близько шести-семи місяців тому,

– уточнив Зелл.

За нинішніх умов, варто зосередитися на купівлі цінних паперів енергетичних підприємств, а також інвестиціях у земельні ділянки.

Сем Зелл – що відомо про мільярдера? Зелл розпочав свою діяльність як інвестор у 1968 році. Він почав вкладати гроші в нерухомість, а потім зосередився ще й на компаніях сфери логістики, трансопрту, охорони здоров’я, енергетики.



Зелл є засновником і головою Equity Residential, Equity Lifestyle та Equity Commonwealth, трьох інвестиційних компаній. Forbes оцінив статки інвестора в 5,6 мільярда доларів.