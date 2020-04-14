Аналітики McKinsey спрогнозували 9 сценаріїв розвитку світової економіки після пандемії

Невизначеність щодо темпів поширення коронавірусу залишається найбільшою перешкодою для експертів, які роблять прогнози щодо подальшого розвитку економіки США.

Тож аналітики McKinsey детально описали дев’ять різних сценаріїв для економіки Сполучених Штатів та інших регіонів після пандемії, пише Business Insider.

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Змінні, із-поміж яких стан системи охорони здоров’я США, кількість збанкрутілих підприємств, рівень безробіття та реакція на дії уряду, створюють широкий спектр можливостей для прогнозів, заявили експерти McKinsey у своєму березневому звіті.

Одне можна сказати точно: якщо ми не зупинимо вірус, багато людей загине. Якщо наші спроби зупинити пандемію сильно нашкодять економіці, складно уявити, що попереду не буде ще більше проблем,

– зазначають в McKinsey.

Спеціалісти компанії очікують, що економіка США має розвиватися за одним із чотирьох оптимістичних сценаріїв, коли поширення COVID-19 можна буде контролювати і вдасться уникнути "катастрофічних структурних збитків у економіці країни".

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Рівень розвитку економіки США коливається від графіків V-подібної форми до бурхливих U-подібних тенденцій. Адже загалом економіка країни різко знизиться до історичних мінімумів, перш ніж повернеться до нормального стану.



Сценарії розвитку економіки від аналітиків McKinsey / Business Insider

За словами аналітиків компанії, не можна ігнорувати й інші фактори. Так званий нинішній "чорний лебідь" може завдати довготривалої шкоди економічному стану США, оскільки вірус продовжує поширюватися, а ефективної вакцини так і не винайшли. Хвиля банкрутства і звільнень може спричинити економічний хаос у країні, коли дії уряду будуть вже неефективними.

За такого розвитку подій, графіки темпів росту економіки США були б у W-подібній та L-подібній формі. Тобто на зміну різкому падінню прийшло б короткочасне відновлення, або, як у другому випадку (L-подібна форма) настали б тривалі роки занепаду економічної активності, прогнозують у McKinsey.

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Усі дев’ять сценаріїв підходять не лише для США, але й для інших країн, заявили аналітики компанії. Однак сюди не можна зарахувати Китай. Адже зараз економіка КНР поступово відновлюється після тижнів суворого карантину через коронавірус.

У McKinsey прогнозують, що китайська економіка може досягти рівня ще до поширення вірусу до початку 2021 року. Такого прогресу країні вдасться досягти, якщо не буде другої хвилі або поширення коронавірусу в інших країнах не позначиться на економічній ситуації КНР.

Якщо Європа й США слідуватимуть діям Китаю, крах їхніх економік триватиме лише кілька місяців, а влітку ситуація покращиться, говорять у McKinsey.

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Ще один із прогнозів компанії передбачає, поетапне одужання економіки. Наприклад, Китай поступово відновлює виробничі потужності, однак рівень експорту й імпорту в країні залишається низьким.

У США і Європі коронавірус ще продовжує поширюватися, карантин може затягнутися і літом, тому економіка може почати відновлюватися з початку 2021 року. У McKinsey цю тенденцію зарахували до прогнозу А1, коли економіці знадобиться понад два роки, щоб рівень ВВП повернувся до передкоронавірусних показників.

Ми не робимо прогнози, щоб сказати точно, що щось станеться. Таким чином ми хочемо закликати владу до дій: вжити заходів, необхідних для того, щоб якомога швидше зупинити поширення коронавірусу та уникнути значного економічного краху,

– заявили спеціалісти McKinsey.

Пандемія коронавірусу 2020 року: що відомо станом на 14 квітня Всесвітня організація охорони здоров'я присвоїла нову назву китайському коронавірусу 2019-nCoV – COVID-19 (скорочення від "коронавірусна хвороба 2019 – coronavirus disease 2019"). Також ВООЗ визнала коронавірус пандемією.



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