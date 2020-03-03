Аналітики Morgan Stanley поки не рекомендують купувати акції Tesla: у чому причина

Акції Tesla знизилися в ціні до місячного мінімуму в останній торговельний день лютого. Це сталося саме тоді, коли світові фондові ринки обвалилися на тлі побоювань через поширення коронавірусу за межами Китаю.

Вартість цінних паперів компанії Ілона Маска зросла на понад 250% з жовтня 2019 року і до моменту, коли їхня ціна досягла рекордної позначки – 918 доларів за акцію 19 лютого цього року. Однак аналітики банківського холдингу Morgan Stanley не рекомендують поки купувати акції Tesla, повідомляє Markets Insider.

Читайте також: Інвестор назвав компанії, акції яких вигідно купувати навіть в умовах коронавірусу

Хоча зараз акції Tesla торгуються на 34% вище, ніж ми прогнозували, усе ж рекомендуємо зачекати. Треба простежити, що буде з постачанням товарів із Китаю у першому кварталі 2020 року, – зазначив Адам Йонас, аналітик Morgan Stanley.

Ще до того, як брати до уваги вплив коронавірусу на вартість цінних паперів автовиробника, Йонас прогнозував нестабільний перший квартал 2020 року для компанії Ілона Маска. Адже Tesla постачає автомобільні деталі з Китаю, де впродовж кількох тижнів завмерло виробництво через коронавірус. Окрім того, американський автовиробник має низький попит на європейському ринку.

Цікаво: Як заробити 1,5 млрд доларів на акціях Tesla всього за два місяці: приклад однієї компанії

У Morgan Stanley очікують, що Tesla повідомить про втрату приблизно 440 мільйонів доларів чистого прибутку в першому кварталі цього року.

Окрім заробітку компанії, існують інші чинники, що можуть створити купівельну можливість для інвесторів. Зокрема, це подія під назвою "Battery Day", яку організовує компанія Ілона Маска у квітні. Учасники заходу обговорюватимуть технології для виробництва акумуляторів для автомобілів.

Ми рекомендуємо інвесторам шукати потенційно вигідні можливості в першому кварталі 2020 року, щоб переглянути свої запаси акцій Tesla і поповнити їх, – заявив Йонас.

До теми: Чи варто купувати акції Apple в період поширення коронавірусу: поради інвестора

Щодо впливу коронавірусу на виробництво деталей для автомобілів Tesla, занепокоєння інвесторів небезпідставне. Так, збої зафіксовано на заводі Gigafactory у Шанхаї, що спричинило порушення виробничого процесу фабрики компанії у Фрімонті (штат Каліфорнія, США).

У січні головний директор з інвестицій Tesla Зак Кіркхорн заявив, що компанія не очікувала впливу повідомлень представників уряду США – щодо негативних наслідків коронавірусу для економіки країни – на її прибутки в першому кварталі 2020 року.

Однак інвесторам варто врахувати збої у доставленні деталей, а також інші виробничі затримки, – додав Йонас.

За прогнозами Morgan Stanley, смертельний вірус може вплинути на кількість одиниць виготовленої техніки Tesla. Як прогнозують аналітики, цей обсяг знизиться з 500 тисяч одиниць до 400 тисяч. Якщо це передбачення справдиться, доходи від продажу автомобілів компанії Ілона Маска знизяться на 6 мільярдів доларів.