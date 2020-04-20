Аналітики оцінили наслідки коронавірусу для світової економіки

Згідно з оновленим дослідженням Financial Times і аналітичного центру Brookings, пандемія коронавірусу стала для світу найбільшим випробуванням після Другої світової війни.

Зараз у світі спостерігається зниження активності на фінансових ринках, втрата довіри до уряду держав з боку приватного сектору, пише PYMNTS.com із покликанням на дослідження. Причиною цього є пандемія коронавірусу, що не лише спричинила грандіозний тиск на систему охорони здоров’я країн, але і негативно вплинула на економіку.

Коронавірус і економіка США: Як коронавірус впливає на економіку США: огляд останніх подій і прогнози експертів

Однак найгірше все ще попереду, йдеться в дослідженні. Під час фінансової кризи 2008-2009 років Китай, Індія та деякі інші економіки світу залишалися відносно стабільними. Криза 2020 року, спричинена коронавірусом, поглине весь світ і буде рівноправною для всіх держав.

Зокрема, пандемія негативно вплинула на експорт товарів, наприклад, нафти. У результаті попит на сировину різко зменшився, а ціни – знизилися.

Ситуація на ринку нафти: Ціни на нафту нестабільні: Brent трохи подорожчала, американська WTI рекордно знизилася

У Китаї, який став першим регіоном, де вірус почав поширюватися, значний економічний спад було відчутно ще в першому кварталі 2020 року. Зараз ситуація в країні поступово відновлюється. Уряд КНР був готовий протистояти кризі, спричиненою коронавірусом. Попри це, експерти стверджують, що не потрібно завчасно радіти. Адже підвищення рівня безробіття, зниження попиту на товари та можлива друга хвиля захворювання можуть призвести до ще більшої кількості проблем.

Як тільки коронавірус почав стрімко поширюватися в США, уряд країни почав вживати заходи для стримування негативного впливу пандемії на економіку країни. Спочатку було припинено авіасполучення з Європою, згодом – і з іншими регіонами. Потім президент Сполучених Штатів Дональд Трамп ухвалив антикризовий пакет розміром у 2 трильйони доларів.

Як уряд Канади допомагає бізнесу: Коронавірус і бізнес: уряд Канади виділив понад 50 млрд доларів на зарплати приватному сектору

Однак у дослідженні йдеться, що цих коштів не вистачить, оскільки криза у США посилиться. Тоді особливо постраждають сім’ї з низьким рівнем доходу та представники малого бізнесу, які все ще змушені платити за оренду приміщень.

Зрештою, основною спільною слабкістю світових економік є відсутність єдності. Оскільки пандемія коронавірусу спалахнула несподівано, країни не мали конкретної стратегії, як протистояти її наслідкам. Смертельне захворювання змусило бізнес тимчасово зупинитися. У дослідженні йдеться, що країнам варто налагодити більш тісну співпрацю для відновлення економіки.

Пандемія коронавірусу 2020 року: що відомо станом на 20 квітня Всесвітня організація охорони здоров'я присвоїла нову назву китайському коронавірусу 2019-nCoV – COVID-19 (скорочення від "коронавірусна хвороба 2019 – coronavirus disease 2019"). Також ВООЗ визнала коронавірус пандемією.



За даними Університету Джона Хопкінса, у світі зареєстровано 2 432 092 підтверджених випадків зараження, із них 166 794 – закінчилися смертю. Одужало вже 636 929 особи.



Згідно з інформацією МОЗ, в Україні підтверджено 5710 випадки захворювання на COVID-19, спричинений новим коронавірусом, із них 151 – летальні, а 359 пацієнтів одужало.