Аналітики з’ясували, що коронавірус не впливає на акції провідних фармкомпаній

Котирування акцій фармвиробників не продемонстрували високого росту. Як виявилося, пандемія коронавірусу не особливо вплинула на вартість цінних паперів компаній цієї галузі.

Про це повідомляє "Комерсант" із покликанням на дослідження аналітичного бюро "Новости GMP".

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Аналітики проаналізували котирування акцій 42 компаній упродовж періоду з 9 грудня 2019 року, коли офіційно повідомили про перші випадки зараження новим коронавірусом у Китаї, по 22 квітня 2020 року – у багатьох країнах був зафіксований пік захворюваності на COVID-19. Ці котирування експерти порівнювали з двома індексами широкого ринку – американськими S&P 500 та Dow Jones U.S. Select Pharmaceuticals Total Return Index (SPTRI), що дає змогу відслідкувати настрої інвесторів, які вкладають гроші в акції фармкомпаній.

У результаті спеціалісти виявили, що акції найбільших фармакологічний компаній загалом волатильні. Ось як це виглядає:

Станом на 9 грудня 2019 року SPTRI становив 106,59 пункту, а S&P 500 – 109,25 пункту.

Станом на 16 березня 2020 року: SPTRI - 86,84 пункту (мінус 18,5% впродовж трьох місяців), S&P 500 – до 83,57 пункту (знизився на 23,5% за цей період).

Після 20 квітня обидва індекси повернулися до значень, зафіксованих ще до коронавірусного періоду.

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Водночас, індекс фармкомпаній США зріс до 103,66 пункту. Однак у порівнянні з груднем 2019 року він знизився на 2,74%. Базовий індекс S&P 500 піднявся до 98,2 пункту, що нижче на 10,1% до періоду поширення коронавірусу.

За даними аналітиків, котирування найбільших фармкомпаній знизилися сильніше, проте вони доволі швидко відновлюються.

Наприклад, акції Johnson & Johnson 9 грудня торгувалися на біржі за 140,5 долара за одну штуку, 12 березня 2020 року – за 125,41 долара, а 14 квітня – уже за 146,03 долара.

9 грудня торгувалися на біржі за 140,5 долара за одну штуку, 12 березня 2020 року – за 125,41 долара, а 14 квітня – уже за 146,03 долара. Розглянемо іншу компанію – Roche Holding. Її цінні папери у грудні минулого року кошутвали 303,4 долара за одну штуку, у березні 2020-го – 274,45 долара, а у квітні – 14,9 долара.

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Керівник наукової експертизи фармацевтичного фонду Inbio Ventures Ілля Ясний стверджує, що пандемія майже не вплинула на компанії біотехнологічного сектору, які займаються розробленням ліків від тяжких захворювань.

Також пандемія практично не вплинула на ріст капіталізації компаній, які мають вже готові ліки проти коронавірусу,

– констатує експерт.

Російській компанії "Фармсинтез"”, так як і американській Gilead Sciences Inc вдалося ненадовго досягти збільшення вартості своїх акцій. Однак це був спекулятивний інтерес з боку інвесторів на тлі повідомлень про розробку цими підприємствами ліків проти COVID-19.

Також аналітики зафіксували одне нестандартне явище. Так, 17 квітня акції Gilead Sciences Inc різко зросли в ціні до рекордних 84 долари за одну штуку. Цьому сприяв витік даних про ймовірний позитивний результат клінічних тестів препарату "Ремдезивір" для лікування коронавірусу (ці ліки в портфелі корпорації з 2015 року).

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Щодо російського фондового ринку, то за словами Валерія Ємельянова, аналітика "Фрідом Фінанс", там було зафіксовано дві хвилі спекулятивних атак. Ці спекуляції стосувалися цінних паперів “Фармсинтезу”.

За словами експерта, у кінці січня і на початку лютого акції цієї компанії подорожчали у 2,2 рази, а до середини березня – знизилися в ціні до рівня січня , тобто вдвічі.

, тобто вдвічі. У квітні цінні папери "Фармсинтезу" знову різко піднялися, зрісши в ціні відразу на 100%. На цей момент акції російської фармкомпанії перебувають під впливом низхідної тенденції, опустившись на 20%.

Причиною такого коливання була новина, що компанія розробляє ліки для лікування COVID-19,

– заявив Ємельянов.

Однак, за його словами, попри ситуацію з пандемією коронавірусу, світові фармкомпанії розуміють, що COVID-19 для них поки "не є комерційно успішною тенденцією".



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