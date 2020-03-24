Антирекорди впливу коронавірусу та "карантину економіки"

Європейські та азійські індекси станом на вівторок, 24 березня, зростають. У той час індекси РМІ Європи оновлюють історичні мінімуми або наближаються до показників часів кризи 2007-2008 років.

Наведемо приклади деяких макропоказників за звітами РМІ-індексів на базі даних Markiteconomics. За основу візьмемо країни Єврозони та Велику Британію.

Що таке індекс РМІ? Це спеціальний числовий показник ділової активності, один із найважливіших економічних індикаторів для відображення стану певної галузі, стану економіки, оцінки кон'юнктури. Індекси РМІ розраховують майже в усіх країнах світу. Особливе значення індекси ділової активності мають в макроекономіці, а також для учасників ринку акцій. Однією з авторитетних установ, яка публікує індекси, є Інститут управління постачанням (Institute for Supply Management (ISM) США.

Читайте також: Airdrop в США. Рецесія почалася: як інвесторам не втратити і примножити Ситуація у Єврозоні Спалах COVID-19 призвів до найбільшого краху ділової активності країн, які входять до Єврозони (дивіться на графіку нижче). Коментуючи спалахи даних PMI, Кріс Вільямсон, головний економіст IHS Markit, зазначив: Ділова активність у Єврозоні знизилася в березні значною мірою, ніж це спостерігалося навіть у розпал світової фінансової кризи. Круті спади спостерігалися у Франції, Німеччині та Росії по всій іншій частині Єврозони, оскільки уряди вживали дедалі жорсткіші заходи щодо стримування поширення коронавірусу. До теми: "Глобальна пандемія" фондових ринків, чи корекція впливу коронавірусу на психологію інвесторів? За словами Вільямсона, PMI на березень вказує на щоквартальне зниження ВВП близько на 2%. Ймовірно, цей показник і далі знижуватиметься, оскільки "існує ще більш драконівська політика боротьби з вірусом, яка буде потенційно реалізована в найближчі місяці", наголосив економіст. Попит на велику кількість товарів і послуг різко впав, тоді як майже рекордні затримки ланцюга постачання призвели до утилізації виробництва. Закриття бізнесу означає, що все більша частка економіки ведеться всебічно,

– додав Вільямсон.

Динаміка відкриття нового бізнесу / IHS Markit

Динаміка випуску товарів / IHS Markit Цікаво: IPO 2020. Інвестиційні можливості Експерт звернув увагу і на зниження рівня зайнятості населення. Зайнятість падає зі швидкістю, яку не спостерігали з липня 2009 року. Ділові настрої на майбутній рік перейшли до найпохмуріших, а це свідчить про те, що станом на сьогодні зусилля політиків не призводять до покращення ситуації,

– стверджує Кріс Вільямсон.

Коливання рівня зайнятості / IHS Markit Індекси вже повторюють динаміку 2009 року, хоча минуло два роки після кризи 2007. Так, у 2020 році тільки впродовж одного місяць (березень) глобальна економіка впала в рецесію, яку можна порівняти з попередніми кризами, що тривали 1-2 роки. Велика Британія: огляд ринку Як змінився рівень ВВП Великої Британії – дивіться на графіку нижче.

Знову ж таки, внутрішній валовий продукт Великої Британії станом на сьогодні досягнув післякризового рівня – 2009 року. Як змінилися індекси виробництва та послуг, а також рівень зайнятості у Великій Британії:



Динаміка індексу виробничих потужностей і послуг / IHS Markit



Рівень зайнятості населення / IHS Markit Загалом відбувається зниження показників до кризових рівнів 2008-2010, 1994-1995 років.

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Західні ринки

Водночас аналітики інституційних інвесторів змінюють свої позиції щодо таких компаній, як, наприклад, Intel. Під час кризи доткомів у 2000-2001 роках дана компанія втратила багато своїх позицій, особливо просіла в ціні (-72,97%).

Що таке бульбашка доткомів? Це "економічна бульбашка", що існувала з 1995 року по 2001 рік. Феномен утворився в результаті стрімкого росту акцій американських інтернет-компаній. Це спричинило справжній бум у техіндустрії: почали з’являтися нові інтернет-фірми, старі підприємства переорієнтовувалися на онлайн-бізнес. Насправді ці масштабні зміни виявилися неефективними. Великі суми коштів, вкладені в розвиток нових напрямів діяльності, були витрачені марно, що призвело до хвилі банкрутств і різкого зниження індексу NASDAQ.

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Цінні папери Intel зараз впали на 26,47%. Також є потенціал просідання їхньої ціни до рівня 13-20 доларів за одну акцію, та коридор у 30 доларів за акцію.



Динаміка вартості акцій Intel / Дані Фрідом Фінанс Україна

Щодо таких компаній, які рекомендують на купівлю, то можна виокремити акції Кока-Коли.



Динаміка вартості акцій Coca-Cola / Дані Фрідом Фінанс Україна

Зараз вартість цінних паперів виробника напоїв становить близько 37 доларів за одну штуку, а рівень підтримки – 36 доларів за акцію (показники 1998, 2012-2014 років). Ціна впала на 37,4% за останній місяць 2020 року. Ціновий діапазон Кока-Коли зараз на мінімумі глобального тренду ще з початку торгівлі цінними паперами на біржах.

Тому бачимо неоднозначну ситуацію зниження показників ділової активності у Європі та світі, а також оновлення локальних та глобальних мінімумів цін на фінансові активи. Криза – період як і потрясінь, так і можливостей. Челендж – наш найкращий друг, але ситуацію потрібно оцінювати тверезо та раціонально.

Статтю підготував Степан Джус, інвестиційний аналітик компанії "Фрідом Фінанс Україна".