Цікавинка про Apple: за що компанія продовжує платити Стіву Возняку

Співзасновник компанії Apple як і раніше є співробітником техгіганта та отримує щомісячну платню.

Заробітна плата співзасновника Apple Стіва Возняка становить близько 50 доларів (після вирахування податків) на тиждень. Про це він розповів в інтерв’ю Гаю Кавасакі, повідомляє Business Insider.

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За словами Стіва Возняка, він, будучи співробітником Apple залишається єдиною людиною, яка з моменту створення компанії щомісяця отримує зарплату.

Також Возняк заявив, що поки ця сума невелика, він залишається в Apple "через відданість" до цієї компанії.

Ніхто не збирається мене звільняти, і я справді маю сильні почуття до Apple,

– говорить Стів Возняк.

Окрім того, співзасновник Apple, який раніше закликав людей покинути Facebook, задоволений своє свободою висловлюватися вільно щодо різних техгігантів, не залежачи від щоденних операцій Apple.

Я справді не можу перебувати в операційній діяльності Apple, тому що я надто відвертий і чесний. І я не хочу відмовлятися від цього,

– заявив співзасновник Apple.

Хто такий Стів Возняк?Відомий як один із засновників компанії Apple, а також розробник одного із перших у світі комп’ютерів. Саме Apple Computer та Apple ІІ зробили його та Стіва Джобса мільйонерами. У 1985 році пішов з посади віцепрезидента Apple, однак не покинув компанію. Він обіймає посаду консультанта і володіє пакетом акцій купертинівського техгіганта. Поза діяльністю в Apple Возняк є засновником кількох IT-компаній. Також він був викладачем Сіднейського технологічного університету. А ще – зіграв самого себе в серіалі "Теорія великого вибуху".