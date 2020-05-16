Bank of America надасть усі гроші з продажу корпоративних облігацій на боротьбу з COVID-19

Bank of America оцінив випуск корпоративних облігацій в 1 мільярд доларів, щоб допомогти в боротьбі з наслідками пандемії коронавірусу.

Це перший продаж банком корпоративних облігацій, коли всі зароблені гроші установа віддасть для боротьби з вірусом, повідомляє Markets Insider із покликанням на інформацію Bloomberg.

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Bank of America продає ноти з фіксованою і плаваючою ставкою для фінансування інвестицій, направлених на вирішення соціальних проблем, пов’язаних із COVID-19. Про це повідомило інформагентству Bloomberg конфіденційне джерело, ознайомлене з цим питанням.

За інформацією анонімного джерела Bloomberg, корпоративні облігації принесуть дохід на 1,30 процентного пункту вище, ніж казначейські облігації США.

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Інвестиційна компанія AXA Investment Managers заявила, що виділила 230 мільйонів євро (249 мільйонів доларів) в так звані "коронавірусні" облігації через портфелі від імені своєї материнської фірми AXA Group та сторонніх клієнтів.

Аналітики Moody's підкреслюють ефективність корпоративних інвестицій як сталого способу фінансування в умовах пандемії коронавірусу.