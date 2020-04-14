Банки не поспішають допомогати бізнесу: мільярдер розчарований роботою фінустанов США

Американський інвестор і мільярдер Марк К’юбан, власник Національної баскетбольної асоціації "Даллас Маверікс", заявив, що реалізація програми захисту зарплати (Paycheck Protection Program) у США просувається занадто повільно.

Ініціатива уряду США має на меті допомогти бізнесу виплачувати зарплату своїм працівникам, щоб уникнути масовому безробіттю в країні, пише PYMNTS.com.

Банки грають самостійно. Банки намагаються визначити, наскільки доцільно давати кредит, у той момент, як малий бізнес ледве виживає. Вони знаходяться на межі, намагаючись отримати гроші,

– зазначив К’юбан під час телепередачі "Squawk Box" на CNBC.

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К’юбан стверджує, що знає з перших уст, як бізнесу доводиться боротися, щоб отримати позику. Зокрема, компанії, у які він раніше інвестував гроші, зараз зіштовхнулися з такою проблемою. Для оформлення кредиту, банк запитує про виручку підприємства і в останній момент не наважується надавати позику.

Я телефонував у банки і говорив, що не в цьому сенс програми кредитів. Ці кошти гарантує уряд. І вони мають надаватися у вигляді гранту, щоб компанія зберегла усіх своїх працівників,

– заявив К’юбан.

За словами мільярдера, банки спеціально "ввели додаткові вимоги", які не є частиною державної програми. Paycheck Protection Program було анонсовано в рамках антикризового пакету уряду США розміром у 2 трильйони доларів, який було схвалено ще 27 березня.

Поки ми питання не буде вирішено, виникатиме ще більше проблем. Буде багато звільнень, низка компаній взагалі припинять своє існування,

– говорить К’юбан.

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Попри це, мільярдер оцінює програму оптимистично. Він вважає процес кредитування бізнесу вдалою ініціативою.

Сподіваюся, що бізнесу вдасться отримати фінансування, а наступного разу цей процес матиме чіткіші правила. Банки, своєю чергою, мають визнати, що зараз нетипова ситуація, де потрібно досить довго аналізувати кожну заявку,

– додав К’юбан.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп у кінці березня підписав закон про фінансову підтримку американської економіки. Розмір матеріальної допомоги становить 2 трильйони доларів.



Згідно з законом, влада Сполучених Штатів виділить 1200 доларів громадянам, чиї доходи не перевищують 75 тисяч доларів у рік.



Окрім того, буде створено програму підтримки малого бізнесу. Для цього передбачено виділити 367 мільярдів доларів.



Ще 500 мільярдів доларів буде спрямовано на фінансування різних сфер економіки, а також для допомоги менших міст і штатів загалом.