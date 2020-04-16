Бізнес під час карантину: як Швейцарія допомагає приватному сектору пережити кризу

Експерти стверджують, що Швейцарія знаходиться в розпалі економічного підйому в порівнянні з іншими країнами, у яких поширюється коронавірус.

Компанії, які хотіли отримати кредити в швейцарських фінансових установах, змогли це зробити доволі легко, повідомляє PYMNTS.com. Натомість у багатьох інших країнах процедура оформлення позики як допомоги у зв’язку з коронавірусом поки займає багато часу.

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З досвіду самих заявників, для заповнення форми розміром в одну сторінку було витрачено одну-дві хвилини. Ще через 30 хвилин гроші були на рахунку в позичальника.

У Великій Британії представникам компаній доводилося кілька днів лише спілкуватися по телефону з банківськими працівниками. Процедура отримання державної допомоги у вигляді кредиту виявилася досить заплутаною.

У Франції та Німеччині компанії, які хотіли оформити кредит онлайн зіштовхуються з низкою проблем на сайті фінустанови. Зокрема, постійно виникають збої в роботі системи, з’являються повідомлення про перевантаження системи. Деяким заявникам взагалі було відмовлено, попри те, що вони, здавалося б, відповідають усім критеріям для отримання кредиту.

Згідно з даними швейцарського регулятора, пакет фінансової допомоги бізнесу становить 20 мільярдів швейцарських франків. З моменту анонсування допомоги, 25 березня, 76 034 пыдприэмств отримали гроші, загальна сума яких становить 15 мільярдів швейцарських франків. Зазначається, що влада країни планує збільшити фінансування до 40 мільярдів франків.

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Громадяни Швейцарії навіть були здивовані швидкістю процесу оформлення кредиту. Таким чином, бізнес, отримавший фінансування, зможе уникнути банкрутства.

Швейцарська система складається з двох компонентів. Перший дає змогу бізнесу звертатися негайно за позикою під 0%, сума якої становить до 10% щорічного доходу компанії. Другий спосіб дає змогу отримати 85-відсотковий кредит під 0,5%.

Успіх швейцарської системи кредитування зацікавив низку інших європейських держав. Тому зараз вони активно співпрацюють зі швейцарцями, щоб зрозуміти, як досягти такого ж високого рівня роботи власних процесів оформлення позик.

Пандемія коронавірусу 2020 року: що відомо станом на 16 квітня Всесвітня організація охорони здоров'я присвоїла нову назву китайському коронавірусу 2019-nCoV – COVID-19 (скорочення від "коронавірусна хвороба 2019 – coronavirus disease 2019"). Також ВООЗ визнала коронавірус пандемією.



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