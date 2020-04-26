Boeing розриває угоду на 4,2 млрд доларів з бразильським авіагігантом Embraer: що відомо

Американська аерокосмічна й оборонна корпорація Boeing припинила свою угоду розміром 4,2 мільярда доларів з бразильським виробником літаків Embraer.

Угода з південноамериканською компанією дала б змогу Boeing бути конкурентоспроможним на ринку менших літаків і продавати їх дешевше, пише CNN.

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Embraer, своєю чергою, у своєму пресрелізі повідомила, що "застосовуватиме всі засоби правового захисту проти Boeing" і вимагатиме від американської корпорації компенсацію за завдані збитки. Представники бразильського підприємства назвали рішення Boeing незаконним.

У своєму пресрелізі Embraer згадала дві смертельні авіакатастрофи за участю літаків Boeing 737 Max, які коштували американській авіакомпанії щонайменше 18,7 мільярда доларів. Представники бразильської компанії заявили, що Boeing пред’являє "неправдиві претензії", щоб уникнути виплати 4,2 мільярда доларів.

За інформацією Embraer, американський авіагігант переживає фінансові труднощі через ситуацію з Boeing 737 Max та інші проблеми, пов’язані з бізнесом та репутацією.

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За словами представників Boeing, вони планували створити спільне підприємство з Embraer до 24 квітня. Однак бразильська компанія не задовольнила вимоги, зазначені в угоді, до початку того часу. Які саме умови не було виконано в американській корпорації не уточнили. Однак у Embraer заявляють, що дотрималася всіх вимог, прописаних в угоді.

Це розчаровує до глибини душі,

– зазначає в пресрелізі президент Boeing Марк Аллен.

Він стверджує, що впродовж останніх кількох місяців Boeing проводив "продуктивні, але в кінцевому результаті невдалі переговори" з Embraer. У результаті сторонам не вдалося досягти домовленості до 24 квітня.

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Згідно з умовами угоди, Boeing отримав би 80% операційної діяльності Embraer. Бразильська компанія зберігала за собою тільки 20% власності.

У разі успіху домовленості, Embraer, провідний виробник пасажирських літаків, міг би конкурувати з канадською компанією Bombardier. Як відомо, остання приєдналася до ще одного авіагіганта Airbus ще у 2017 році.