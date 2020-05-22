Як компанія-власниця TikTok стала дорожчою за техногіганта IBM

Ринкова вартість пекінської компанії ByteDance, яка є власницею мобільного додатку TikTok для поширення й перегляду коротких відео, перевищила 100 мільярдів доларів. У результаті розмір капіталізації китайської фірми тепер більший, ніж у корпорації IBM і топових світових фінустанов.

Упродовж останнього часу ByteDance продала частину своїх акцій в рамках кількох угод, повідомляє Bloomberg із покликанням на власні джерела. Згідно з даними інформагентства, у ході деяких із угод китайську компанію оцінили у 140 мільярдів доларів.

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Бути в тренді з-поміж інвесторів

У квітні частку в ByteDance придбала група інвесторів на чолі з фондом Tiger Global Management. Із-поміж учасників цієї групи були японський банк Softbank та американський венчурний фонд Sequoia Capital. До такого стрімкого росту ринкової капіталізації власнці TikTok, її вартість становила 75 мільярдів доларів. Саме так оцінили інвестори китайську компанію два роки тому під час одного із раундів фінансування.

Нинішня вартість ByteDance може конкурувати з такими фінансовими й технологічними корпораціями, як банк HSBC та виробником чипів IBM. Наприклад, остання коштує 107,77 мільярда доларів станом на 21 травня 2020 року. На китайському ринку ринкова капіталізація компанії у 140 мільярдів доларів наблизилася до рівня інтернет-гігантів Tencent та Alibaba.

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Не TikTok єдиним

Однією з основних причин такого стрімкого зростання вартості ByteDance є популярність сервісу TikTok. Окрім цієї платформи, компанії належать:

додаток Douyin , який ще називають китайським аналогом TikTok;

, який ще називають китайським аналогом сервіс новин та інформаційного контенту Toutiao.

Нещодавно посаду генерального директора TikTok та виконавчого директора ByteDance зайняв Кевін Майєр. До цього він 25 років працював у Disney керівником стримінгових сервісів компанії.