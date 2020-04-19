Чи варто інвестувати в акції під час кризи: коментар економіста

Фондові ринки потрапили під вплив "ведмежої тенденції", тому інвестори, які хочуть вкласти гроші в акції компаній повинні поки не поспішати, а зробити це трохи згодом.

Про це заявив головний економічний радник Allianz Мохамед Ель-Еріан, пише Markets Insider.

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Як розвиватиметься далі коронавірус – невідомо. Тому ринок акцій зараз теж знаходиться в дещо підвішеному стані. Адже інвестори намагаються передбачити ринкове дно. Ель-Еріан стверджує, що впродовж найближчого часу не купуватиме акції, поки пандемія так стрімко поширюється. Однак завжди можна інвестувати кошти в цінні папери на довгострокову перспективу.

Я знаю, що це дуже складно. Однак ніхто не може точно сказати, якою буде динаміка поширення коронавірусу. Просто раніше ми з таким не зіштовхувалися,

– зазначив Ель-Еріан.

Пандемія коронавірусу 2020 року: що відомо станом на 19 квітня Всесвітня організація охорони здоров'я присвоїла нову назву китайському коронавірусу 2019-nCoV – COVID-19 (скорочення від "коронавірусна хвороба 2019 – coronavirus disease 2019"). Також ВООЗ визнала коронавірус пандемією.



За даними Університету Джона Хопкінса, у світі зареєстровано 2 356 475 підтверджених випадків зараження, із них 162 070 – закінчилися смертю. Одужало вже 605 143 особи.



Згідно з інформацією МОЗ, в Україні підтверджено 5449 випадки захворювання на COVID-19, спричинений новим коронавірусом, із них 141 – летальні, а 347 пацієнтів одужало.

Економіст прокоментував ситуацію на фондових ринках через день після того, як основні американські біржові індекси продемонстрували свої найгірші з 2008 року квартальні показники.

Обвалу на фондовому ринку передувало звернення президента США Дональда Трампа про "дуже болісні наступні два тижні" і збільшення кількості жертв коронавірусу.

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За словами Ель-Еріана, ринки ще не повністю усвідомлюють ймовірність дефолту.

Для компаній проблема ліквідності стане питанням платоспроможності. Тому з часом вони панікуватимуть внаслідок зменшення капіталу,

– додав Ель-Еріан.

Застереження економіста щодо того, аби інвестори не поспішали купувати акції, не перше. Зокрема, Ель-Еріан заявляв ще 25 лютого і інтерв’ю CNBC, що спад економіки у 2020 році внаслідок коронавірусу відрізняється від минулих фінансових криз. Тому інвесторам варто уважно проаналізувати ситуацію на ринку, перш ніж вкладати гроші в акції.



Що варто знати про коронавірус / Інфографіка 24 каналу