Чи варто купувати акції Apple в період поширення коронавірусу: поради інвестора

Американський інвестор і ведучий Джим Крамер вважає, що акції Apple можуть ще більше знизитися в ціні. Він рекомендує інвесторам поки не купувати цінні папери технологічного гіганта.

Про це інвестор заявив у одній із телепрограм на CNBC.

На мою думку, акції Apple впадуть ще більше. Адже у компанії є проблеми з налагодженням повноцінного виробництва в Китаї та збільшенням попиту на свою продукцію в КНР, – зазначив Крамер.

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У п’ятницю, 28 лютого, Apple тимчасово увійшла на ведмежий ринок, коли вартість її акцій знизилася до мінімальної добової норми – 256 доларів за одну штуку. Тобто ціна цінних паперів техгіганта була на 20% нижчою, ніж рекордно високий їхній показник – 327,85 долара за акцію 29 січня.

Станом на п’ятницю, 28 січня, акції Apple покинули ведмежий ринок, досягнувши 270 доларів за одну штуку.

Попри те, що Apple заявила про неспроможність виконати плану доходів за перший квартал 2020 року через коронавірус, Джим Крамер усе ще вірить у протилежне. На його думку, купертинівський техгігант, можливо, зможе досягти раніше прогнозованих показників прибутків.

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Крамер заявив, що мріє нарешті знову повідомити, що акції Apple рекордно зросли в ціні. Однак спалах коронавірусу може й далі стримувати інвесторів й знижувати вартість цінних паперів виробника iPhone, додав інвестор.

Невпевненість Крамера щодо купівлі акцій Apple пов’язана з іншими можливостями інвестування. Він заявив, що існують високотехнологічні компанії, які функціонують набагато краще, ніж виробник iPhone. Крамер заявив, що віддає перевагу Microsoft, Alphabet та Amazon, оскільки "це підприємства, які незалежні від Китаю, вони можуть торгувати своєю продукцією й послугами вдома".

Коронавірус і обвал фондових ринків: останні новини

Для світових фондових ринків передостанній день зими цього року виявився складним. Адже один із ключових показників – промисловий індекс Доу-Джонса – в один момент знизився на понад 1000 пунктів. У результаті вартість акції світових компаній стрімко знизилась. Загалом, останній тиждень лютого для фондових ринків став найгіршим після фінансової кризи 2008 року.

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Також продовжують зростати побоювання щодо впливу коронавірусу на світову економіку. Адже тепер вірус почав стрімко поширюватися поза межами Китаю. На тлі таких побоювань інтерес інвесторів до купівлі акцій різко знизився. Вони почали вкладати гроші в так звані "запасні активи" – держоблігації, іноземну валюту, золото й інші метали.

Що відомо про коронавірус? Всесвітня організація охорони здоров'я присвоїла нову назву китайському коронавірусу 2019-nCoV – COVID-19 (скорочення від "коронавірусна хвороба 2019 – coronavirus disease 2019"). Станом на 29 лютого 2020 року у світі зареєстровано 85 187 підтверджених випадків зараження, із них 2 762 – летальні. Одужало вже 39 545 осіб. В Україні жодного лабораторно підтвердженого випадку зараженням смертельним вірусом не зафіксовано.