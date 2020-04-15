Чи зможуть США уникнути рецесії у 2020 році: прогноз економістів Bank of America

За словами економістів Bank of America, рецесія, із якою зіштовхнулися Сполучені Штати, може стати найгіршою для країни за всю її історію.

Група економістів банку на чолі з Мішель Мейєр представила прогнози щодо подальшого розвитку економіки Сполучених Штатів в у мовах коронавірусу, пише Business Insider. Експерти фінустанови очікують, що ВВП США у 2020 році знизиться на три чверті, кумулятивне зниження становитиме 10,4%.

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Окрім того, через кризу буде втрачено до 20 мільйонів робочих місць, що, своєю чергою, призведе до збільшення рівня безробіття на 15,6%, йдеться у повідомленні банку.

Це буде найглибша рецесія, майже у п’ятеро серйозніша, ніж криза, що була в післявоєнний період,

– зазначила Мейєр.

Оцінивши низку економічних показників упродовж двох останніх тижнів, спеціалісти Bank of America заявили, що ВВП першої чверті опуститься на 7%, а в другому кварталі воно знизиться відразу на 30%. У третьому кварталі цей показник трохи відновить ріст, проте не стабілізується.

Попри те, що споживчі витрати, ймовірно, обернуться в позитивний бік у третьому кварталі 2020 року, ми очікуємо подальшого скорочення інвестицій у бізнес та сферу нерухомості. Також, на нашу думку, відбудеться скорочення запасів товарів, адже виникатимуть збої у виробництві та постачанні продукції,

– стверджує Мейєр.

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У Bank of America очікують і значних втрат на ринку праці, що призведе до росту рівня безробіття. Зокрема, два тижні тому 3,3 мільйона американців звернулося за фінансовою допомогою з безробіття. А минулого тижня заявки подали ще 6,6 мільйона громадян.

Економісти американського банку прогнозують, що впродовж двох місяців загальна кількість людей, які втратять роботу становитиме від 16 до 20 мільйонів осіб.

Втрата робочих місць може призвести до збільшення рівня безробіття до 15,6%, що значно вище, ніж під час попередніх криз,

– говорить Мішель Мейєр.

І Білий дім, і Федеральна резервна система здійснили масштабні політичні зміни для зміцнення економіки США під час пандемії коронавірусу. Однак Мейєр стверджує, що цих рішень недостатньо, і владі США доведеться вводити додаткові дії, спрямовані на уповільнення темпів зниження економіки.

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Більше податкових знижок, подальше розширення пакету допомоги з безробіття та збільшення фінансування малого бізнесу – це "потенційні заходи стримування рецесії", додала Мейєр. Економісти Bank of America вважають, що фінансова допомога Білого дому зросте до 5 трильйонів доларів. Наразі президент США Дональд Трамп підписав закон про виділення 2 трильйонів доларів на підтримку економіки країни.

Окрім цього, для реанімації економіки США можуть знадобитися й інші стимулювальні заходи – це зниження податку на оплату праці або додатковий законопроєкт щодо розвитку інфраструктури, вважає Мейєер.



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