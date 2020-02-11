Чому вигідно купувати акції Apple: думка інвестора

У понеділок, 10 лютого, американський інвестор і шоумен Джим Крамер відсвяткував 65-річний ювілей. У зв’язку з цим, він поділився власними думками, чому вигідно купувати акції Apple.

Крамер проаналізував ріст вартості цінних паперів американської корпорації упродовж 2010-2020 років, пише CNBC. Інвестор переконаний, що акції Apple потрібно купувати з розрахунком на тривалу перспективу.

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Так, у 2010 році вартість акцій Apple становила близько 28 доларів за одну штуку. Станом на вівторок, 11 лютого 2020 року, вартість цінних паперів американської корпорації – понад 321 долар. Отже, упродовж останніх десяти років акції техгіганта зросли на понад 1000%.

Повернімося в минуле на 10 років. Тоді мені було 55 років, а акції Apple торгувалися на рівні 28 доларів за штуку. Я хотів би вкладати гроші в цінні папери Apple впродовж наступного десятиліття. І я це зроблю, – запевнив Крамер.

Зараз Apple є однією з найдорожчих американських компаній. Її ринкова капіталізація становить 1,4 трильйона доларів. Іншими фірмами, вартість яких перевищує 1 трильйон доларів є Amazon, Google і Microsoft.

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За прогнозами Крамера, акції Apple впродовж наступного десятиліття можуть досягти нового рекорду, зберігши тенденцію попередніх 10 років.

Це фантастично, що акції Apple коштують сьогодні понад 300 доларів. Можливо, через 10 років буде інше число, яке сприйматиметься так само химерно, – стверджує Крамер.

Також Крамер заявив, що iPhone, який було вперше випущено у 2007 році, сьогодні є одним із найпопулярніших смартфонів. Це також могло вплинути на ріст акцій техгіганта.

Окрім того, Крамер повторив свої слова про те, що генеральний директор Apple Тім Кук справді став інноватором. Зокрема, він вказав на успіх смартгодинника Apple Watch та безпровідних навушників Apple AirPods. Також інвестор звернув увагу й на високі прибутки техгіганта за четвертий квартал 2019 року.

Хто такий Джим Крамер?

Американський інвестор, ведучий програми "Шалені гроші" ("Mad money") на СNBC. Також він автор колонок про інвестиції в різних виданнях. Крамер зіграв кілька епізодичних ролей в таких фільмах: "Залізна людина" (2008 р.), "Волл-стріт: гроші не сплять" (2010 р.), "Гра на пониження" (2015 р.) та інші.