Чорногорія почала надавати громадянство в обмін на інвестиції

Чорногорія надала перше громадянство за державною програмою в обмін на інвестиції в нерухомість країни.

Уряд Чорногорії схвалив першу заявку на отримання громадянства за інвестиції 11 лютого. Громадянство отримали інвестор з Єгипту та його сім'я. Про це повідомляє Новое Время з посиланням на компанію Henley & Partners.

Корисно: Інвестиції в ОВДП: чи вигідно купувати доларові облігації

Інвестор з Єгипту подав заявку три місяці тому. Протягом цього часу її розглядали.

Щоб отримати громадянство потрібно інвестувати у схвалені державою проєкти нерухомості. Таких поки кілька, але уряд Чорногорії планує розширювати програму та додавати нові проєкти.

Програма з надання громадянства почала діяти у жовтні 2019. Очікують, що протягом двох років Чорногорія надасть громадянство 2 тисячам інвесторів та їх сім'ям.

Влада Чорногорії планує таким чином залучити 4,8 мільярдів доларів у державний бюджет.

Охочих отримати громадянство інвесторів перевіряють на благонадійність. Громадянство також надається іншим членам сім'ї. Діти інвестора отримують громадянство при досягненні вісімнадцятиріччя.

Як отримати громадянство?

Щоб отримати громадянство, інвестор повинен зробити інвестицію у розмірі від 250 до 450 тисяч євро.

Інвестиції в центральні та північні регіони – 250 тисяч євро

Інвестиції в прибережні території та Підгорицю – 450 тисяч євро

Додатково потрібно сплатити 100 тисяч євро у благодійний державний фонд, а також державне мито.

Що дає паспорт Чорногорії?Будучи громадянином Чорногорії можна поїхати без візи у 124 країни світу, включаючи Шенгенську зону. Чорногорія не входить до складу ЄС, але є офіційною країною-кандидаткою для вступу, а також членом НАТО. Це країна з населення 620 тисяч на півдні Європи, яку омиває Середземне море.

Чорногорія – не єдина країна, яка по суті продає своє громадянство. За інвестицію можна отримати громадянство у Молдові, Кіпрі, Латвії, Португалії, Австрії, Туреччині, Мальті, країнах Карибського басейну та інших.



Чорногорія на карті світу / Wikimedia Commons

