Дивіденди світових компаній стрімко зросли: статистика за рік

У 2019 році загальний обсяг дивідендів світових компаній рекордно зріс. Однак доходи цих фірм за минулий рік знизилися в порівнянні з 2018 і 2017 роками.

Загальний обсяг дивідендів світових підприємств підвищився на 3,5% за рік, досягнувши історичного максимуму – 1,4 трильйона доларів. Про це повідомляє "Ліга.Фінанси" із покликанням на Barron's.

Ріст обсягу дивідендів відбувся завдяки компаніям із Північної Америки, Японії. А ось у Європі й Азії активність виплат знизилася.

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Попри зростання дивідендів, прибутки світових компаній у 2019 році зменшилися. За словами співкерівника фонду Janus Henderson Global Equity Income Бена Лофтхауса, у США, наприклад, дивіденди зросли в підприємств, які працюють у сфері гірничої промисловості та енергетики.

Окрім того, активний ріст спостерігався і в американських ритейлерів. Так, торговельна мережа Home Depot збільшила дивіденди за квартал на 32% – до 1,36 долара на одну акцію.

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Якщо говорити про ринок США, то тут загальний обсяг виплат за 2019 рік досяг рекордного показника: зріс на 4,7% до 491 мільярда доларів.

Ситуація в інших країнах:

У Японії дивіденди збільшилися на 8,4%.

У Великобританії зросли на 6,2%.

У країнах, що розвиваються компанії підвищили дивіденди на 10,2%.

На ринку Європи знизився обсяг дивідендних виплат на 2%.

В Азійсько-Тихоокеанському регіоні (без урахування Японії) цей показник упав на 1,8%.

Що таке дивіденди Це частина чистого прибутку, розподілена між учасниками відповідно до їхньої участі в капіталі підприємства. Термін "дивіденди" зазвичай використовують щодо виплат акціонерам. Тому поняття передбачає будь-який дохід, які отримують учасники тої чи тої організації чи акціонери.