Дізнатися більше про клієнта: Visa інвестувала в інноваційну аналітичну платформу

Visa, одна з найбільших платіжних систем, інвестувала кошти у ще одну компанію. Зокрема, платіжний гігант співпрацюватиме з американським підприємством GoodData, що займається бізнес-аналітикою.

Про розмір інвестицій, наданих через венчурний фонд платіжної компанії Visa Ventures, сторони не повідомляють, пише Finextra.

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Платформа GoodData пропонує іншим підприємствам майданчик, за допомогою якого можна розробити абсолютну нову бізнес-модель та покращити їхню діяльність. Також фірма продає програмне забезпечення для аналізу великих даних та хмарних обчислень.

За допомогою розробок GoodData платіжний гігант зможе ще більше покращити обслуговування клієнтів.

За допомогою даних, ми можемо допомогти продавцям, фінансовим установам та масштабній глобальній бізнес-моделі Visa краще зрозуміти та задовольнити потреби споживачів, особливо в умовах, коли їхні запити швидко змінюються,

– зазначила Мелісса МакШеррі, керівник підрозділу продуктів та рішень у сфері ідентифікації даних у Visa.

Visa – що відомо про компанію? Це одна з найбільших платіжних систем світу. Щорічний торговельний обіг карток Visa становить 2,5 трильйони доларів. Компанія також є один із передових розробників інноваційних платіжних продуктів і технологій, якими користуються організації-члени платіжної системи та власники їхніх карток.