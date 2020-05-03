Для авіакомпаній "світ змінився": Воррен Баффет продав усі акції провідних авіаперевізників

Інвестор-мільярдер Воррен Баффет заявив, що його компанія Berkshire Hathaway продала всі акції чотирьох найбільших американських авіакомпаній, власницею яких вона була.

Під час виступу на щорічних зборах акціонерів, Воррен Баффет зазначив, що "світ змінився" для авіакомпаній через коронавірус, пише BBC. Потім він заявив, що помилився, почавши інвестувати в авіаіндустрію.

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Коментар Бафета з’явився через кілька годин після того, як Berkshire Hathaway повідомила про рекордні 50 мільярдів доларів збитків за перший квартал 2020 року.

Berkshire Hathaway – що відомом про компанію? Це американська холдингова компанія, що займається інвестиціями і страхуванням. Генеральний директор Berkshire Hathaway – Воррен Баффет. Він володіє 31% акцій компанії. Річний чистий прибуток Berkshire Hathaway становить 29,2 мільярда доларів. Це число збільшилося, якщо порівнювати його з 2018 роком, коли компанія інвестувала кошти в підприємство Kraft Heinz Co й зазнала збитку. Однак операційний прибуток фірми Воррена Баффета знизився на 23% у 2019 році до 4,4 мільярдів доларів.

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Компанія мільярдера володіла 11% акцій Delta Air Lines, 10% акцій American Airlines, 10% цінних паперів Southwest Airlines та 9% – United Airlines. Підприємство почала інвестувати в акції авіакомпаній у 2016 році, перед тим роками уникаючи авіаційної галузі.

Ми ухвалили це рішення з погляду авіаційного бізнесу. Ми вивели гроші з бізнесу навіть з істотними збитками. Ми не фінансуватимемо компанію, якщо вона буде поглинати наші гроші в майбутньому,

– сказав Баффет під час зборів, які проходили в режимі онлайн.

Як відомо туристична індустрія США, так як і в усьому світі, зазнала збитків внаслідок пандемії коронавірусу. Авіакомпанії змушені були скоротити сотні тисяч рейсів і зняти тисячі літаків з експлуатації.

Воррен Баффет зізнався, що розглядав питання інвестувати кошти в інші авіакомпанії ще перед спалахом коронавірусу.

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У своїй заяві представники американської авіакомпанії Delta Air Lines зазначили, що знають про продаж акцій і вони поважають рішення самого Воррена Баффета та його компанії Berkshire Hathaway.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Berkshire втратила 5 мільярдів доларів доходів упродовж першого кварталу 2020 року на акціях вищеназваних американських авіаперевізників. Оскільки коронавірус зупинив діяльність авіакомпаній, їхні акції стрімко знизилися в ціні й, фактично, стали неприбутковими.

Зокрема, акції United Airlines впали в ціні на 65%, вартість цінних паперів American Airlines і Delta Air Lines знизилася більш ніж удвічі. Ціна акцій Southwest Airlines зменшилася на 35%.



Наслідки коронавірусу для бізнесу / Інфографіка 24 канал