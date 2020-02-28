Дохідність від депозитів падає: прогнози на літо 2020

На початку 2020 ставка на депозити в середньому була 13,97%. Тепер вона падає і за прогнозами падатиме й надалі.

Ставки по депозитних вкладах знижуються вже півроку. Особливо це видно протягом останніх 3 місяців: з грудня прибутковість по гривневих внесках впала в середньому на 2-3%. Зараз банки беруть гривню під 11-12% річних, а доларові депозити принесуть не більше 1-1,8%. Про це повідомляє Liga.net.

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При цьому обсяги вкладів українців на депозити українських банків лише зросли. Українці почули, що ставки на депозити падають і на цьому не зупиняться, тому активізувалися, вважає банкір Андрій Прусов.

Що буде далі?

Нацбанк значно знизив облікову ставку наприкінці січня цього року. Банки зазвичай реагують через півроку на такі дії. Тому десь наприкінці липня варто очікувати ще більшого зниження. Більше того, Нацбанк прогнозує, що при сприятливих макроекономічних умовах до кінця 2020 року облікова ставка знизиться до 7%, а інфляція складе 4,8%. Це означає, що наступного року ставки ще більше впадуть.

У наступні півроку прибутковість за гривневими вкладами впаде ще на 4%, а ставки по валютних депозитах будуть нижче 1%,

– спрогнозував банкір Михайло Довбенко.

Андрій Прусов погоджується та додає, що вже в середині літа важко буде знайти банк, який пропонувати дохідність від доларового депозити більш ніж 1%.

Щодо гривні, то прогнозують дохідність приблизно в 7-8% річних.

Які депозити найвигідніші?

Наразі ситуація з депозитами в Україні виглядає так. Огляд ринку провели Ліга.Фінанси станом на 17 лютого і виявили, що дохідність банківських вкладів знизилася по всіх валютах.

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Середні ставки по депозитах в гривні

Найбільше знизилася ставка для депозитів строком від 3 до 6 місяців. В середньому на 0,35% і зараз становить 12,14% річних. Натомість дохідність від депозитів до 3 місяців майже не змінилася і становить 9,94% річних.

Найвигіднішими все ще залишаються гривневі депозити терміном від 6 до 12 місяців. Дохідність складає 12,7% річних.

Середні ставки по депозитах у доларі

Доларові вклади від 3 до 6 місяців, понад півроку та понад рік втратили по 0,16% і тепер становлять 1,35%, 1,82% та 2,08% відповідно. Депозити на періоди до місяця не змінилися в ставках і як і раніше пропонують 1,06% річних. Аналогічно і вклади терміном від місяця до 3, їх вартість становить 0,99% річних. Безстрокові заощадження навпаки набрали 0,13% і пропонують 0,56% річних.

Найвигіднішими є депозити від 1 року – 2,08% річних.

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Середні ставки по депозитах у євро

Найбільше втратили дохідність депозити терміном понад рік і тепер становлять 1,3%.

Майже не змінилися вклади на період від 1 до 3 місяців і пропонують 0,81% річних. Безстрокові збереження навпаки пропонують вищу дохідність – 0,38% річних.

Найвигідніші депозити у євро – терміном від 1 року. Їх дохідність складає 1,3% річних.

Чому дохідність по депозитах падає?В січні 2020 знизили облікову ставку до 11%. До кінця року її хочуть знизити до 7%. Чим нижча облікова ставка - тим нижча ставка на депозити і тим нижча відсоткова ставка на кредити. Якщо друга умова в Україні слабо працює через фінансові ризики для банків, то перша умова з депозитами цілком працює. Можна очікувати, що впродовж року дохідність від депозитів й надалі падатиме.