Дохідність від депозитів в Україні падає: який депозит найвигідніший

На початку 2020 ставка на депозити в середньому була 13,97%. Тепер вона падає і за прогнозами падатиме й надалі.

Після суттєвого зниження облікової ставки українські банки почали знижувати відсоткову ставку на депозити. Ліга.Фінанси провели огляд ринку депозитів в Україні станом на 17 лютого і виявили, що дохідність банківських вкладів знизилася по всіх валютах.

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Середні ставки по депозитах в гривні

Найбільше знизилася ставка для депозитів строком від 3 до 6 місяців. В середньому на 0,35% і зараз становить 12,14% річних. Натомість дохідність від депозитів до 3 місяців майже не змінилася і становить 9,94% річних.

Найвигіднішими все ще залишаються гривневі депозити терміном від 6 до 12 місяців. Дохідність складає 12,7% річних.

Середні ставки по депозитах у доларі

Доларові вклади від 3 до 6 місяців, понад півроку та понад рік втратили по 0,16% і тепер становлять 1,35%, 1,82% та 2,08% відповідно. Депозити на періоди до місяця не змінилися в ставках і як і раніше пропонують 1,06% річних. Аналогічно і вклади терміном від місяця до 3, їх вартість становить 0,99% річних. Безстрокові заощадження навпаки набрали 0,13% і пропонують 0,56% річних.

Найвигіднішими є депозити від 1 року – 2,08% річних.

Середні ставки по депозитах у євро

Найбільше втратили дохідність депозити терміном понад рік і тепер становлять 1,3%.

Майже не змінилися вклади на період від 1 до 3 місяців і пропонують 0,81% річних. Безстрокові збереження навпаки пропонують вищу дохідність – 0,38% річних.

Найвигідніші єврові депозити терміном від 1 року. Їх дохідність складає 1,3% річних.

Чому дохідність по депозитах падає?В січні 2020 знизили облікову ставку до 11%. До кінця року її хочуть знизити до 7%. Чим нижча облікова ставка - тим нижча ставка на депозити і тим нижча відсоткова ставка на кредити. Якщо друга умова в Україні слабо працює через фінансові ризики для банків, то перша умова з депозитами цілком працює. Можна очікувати, що впродовж року дохідність від депозитів й надалі падатиме.