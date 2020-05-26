Допомога бізнесу від держави: німецькі компанії зможуть отримувати до 50 тисяч євро щомісяця

Німецькі компанії, у яких кількість працівників не перевищує 250 осіб, зможуть отримувати допомогу від держави розміром до 50 тисяч євро кожного місяця з червня і до кінця 2020 року. Таким способом влада буде підтримувати середній та малий бізнес, який постраждав через коронавірус і не має змоги повноцінно працювати далі.

Про теке рішення повідомив міністр енергетики й економіки Німеччини Петер Альтмайер, пише Deutsche Welle. Так, у Міністерстві економіки країни вважають, що на цю програму фіндопомоги доведеться виділити 25 мільярдів євро до серпня цього року.

Як отримати допомогу від держави

Для отримання коштів потрібно подати заявку. Це можуть робити компанії, фізичні особи-підприємці та люди вільних професій. Далі вони повинні довести, що їхні доходи впродовж двох місяців – квітня-травня 2020 року – знизилися на 60% і більше порівняно з аналогічним періодом у 2019 році. Також будуть розглядати заявки від юридичних і фізичних осіб, які раніше отримали фінансування на федеральному чи регіональному рівнях.

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Як Німеччина допомагає бізнесу

У кінці березня уряд Німеччини затвердив пакет антикризових заходів для підтримки економіки, що постраждала від коронавірусу. В межах цих заходів було передбачене виділення 50 мільярдів євро на підтримку малих компаній, мікропідприємств та самозайнятих громадян.

У квітні в Німеччині затвердили ще одну програму фінансової допомоги компаніям, що передбачає надання кредитів представникам малого й середнього бізнесу.

У рамках цієї ініціативи підприємства, де працює від 11 до 50 осіб, можуть отримати кредит від банків. Розмір кредиту – до 500 тисяч євро. Усі гарантії у цьому випадку бере на себе держава.

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Цікаві факти про підтримку компанії в Європі

Міністр транспорту Великої Британії ще на минулому тижні розповів про план порятунку бізнесу під назвою "Project Birch". Цією програмою передбачено, що держава купуватиме акції компаній. Водночас, такі дії здійснюватимуться лише в останню чергу.

Перевагу надаватимуть підприємствам, чиє банкрутство завдасть значних збитків економіці держави.