Засновник і генеральний директор гіганта електронної комерції Amazon Джефф Безос інвестував гроші в британський стартап Beacon, що розробив цифрову платформу для відслідковування вантажів.

Безос став один із небагатьох інвесторів, завдяки яким компанія залучила 15 мільйонів доларів у ході раунду фінансування, повідомляє PYMNTS. Також у британський стартап вклав гроші венчурний фонд 8VC.

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За словами представників стартапу, усі залучені гроші під час раунду фінансування буде спрямовано на найм нових працівників, розвиток технології та розширення ринку.

Генеральний директор Beacon Фрейзер Робінсон, який колись працював в Uber, заявив, що компанія працює над тим, щоб бути конкурентною в сучасному світі цифрових технологій.

Враховуючи той факт, що внаслідок COVID-19 глобалізація прискорюється, ми вважаємо, що традиційні експедитори теж будуть підлаштовуватись до цифрових технологій,

– додав Робінсон.

Що відомо про стартап Beacon? Розробив сервіс, який надає дані про доставку вантажів у режимі реального часу та відслідковує логістику різних вантажів по всьому світі. Зокрема, з-поміж логістичних послуг стартапу - відслідковування морських, повітряних і вантажних перевезень.



Стартап Beacon заснований у 2018 році Фрейзером та іншими колишніми топ-менеджерами Uber – Тревісом Каланіком та Гарретом Кемпом. Також з-поміж засновників є і Ерік Шмідт, який колись працював генеральним директором в Google.

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Як Джефф Безос підтримує молоді проєкти

Beacon – це не перший стартап, у який вклав гроші Джефф Безос. Мільярдер надає фінансування молодим компаніям як безпосередньо через Amazon, так і через власний венчурний фонд Bezos Expeditions, або ж просто використовуючи лише особистий капітал.

З-поміж нині відомих стартапів, у які колись повірив Безос – Airbnb і Uber.

Bezos Expeditions, своєю чергою, фінансувала такі компанії