Яке майбутнє чекає економіку США: гендиректор Bank of America представив свій прогноз

Генеральний директор Bank of America Брайан Мойніхен заявив, що антикризові пакети заходів у поєднанні з додатковою державною допомогою з безробіття та відновлення роботи торговельних центрів й універмагів сприяють стабілізації економіки США.

Таку думку голова американського банку висловив в ефірі телепрограми "Squawk Box" на CNBC, пише PYMNTS. За його словами, "світло в кінці тунелю" на шляху до відновлення стабільної економічної ситуації є.

Ми вже бачимо, як економіка вибирається з ями. Рівень безробіття все ж високий і це турбує. Однак з іншого боку, якщо витрати зростуть, економіка оговтається і люди зможуть отримати роботу,

– зазначив Мойніхен.

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Витрати споживачів і економіка США взаємопов’язані

Мойніхен сказав, що 2020 рік розпочався для економіки США з 10-відсоткового зростання витрат у порівнянні з січнем і лютим 2019 року. У березні цей показник знизився на 7%. У квітні витрати скоротилися відразу на 30%, а в травні вони знизилися на 5-10%.

Ви можете побачити, що ми покидаємо дно, на якому знаходилися раніше, що є, безперечно, хорошою новиною. Це пов’язано з двома речами: люди починають витрачати трохи більше грошей, і що ще важливо, то це позитивний вплив від запуску економіки в інших країнах,

– говорить голова Bank of America.

Мойніхен наголосив, що американська економіка залежить і від споживчих витрат.

Якщо споживчі витрати зростають, то, відповідно, й піднімається попит на послуги. І чим швидше ми зможемо перейти на сторону, коли витрати споживачів будуть на достатньому рівні, тим швидше люди повернуть свою роботу,

– пояснив Мойніхен.

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Державна допомога стримує економічний крах у США

Більшість економістів, з-поміж яких і спеціалісти Bank of America, прогнозують, що рівень безробіття у США буде максимальним саме в другому кварталі 2020 року, який закінчиться 30 червня. Водночас, Мойніхен говорить, що пік може бути й осінню чи навіть на початку 2021 року.

Гендиректор американського банку нагадав про державну допомогу населенню США: це 1200 доларів та 2400 доларів, а також допомога з безробіття розміром 600 доларів. На його думку, саме ці всі стимули Федрезерву та Білого дому відокремлюють економічний спад 2020 року від попередніх криз.

Мойніхен також зазначив, що в середньому баланс на рахунках споживачів коливається в межах 5000 доларів на місяць. Цей обсяг накопичень зріс на 30-40% у порівнянні з 2019 роком.

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