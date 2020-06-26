Економіка Європи, яка у 2020 році переживає найбільше падіння внаслідок пандемії коронавірусу, схоже, відновлюється швидше, ніж раніше раніше прогнозували аналітики.

Про це свідчать останні опитування, у яких брали участь представники бізнесу, пише Markets Insider.

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Індекс ділової активності країн Європи: останні дані

Згідно з даними IHS Markit, індекс ділової активності Франції виявився найвищим з-поміж усіх європейських держав.

Індекс ділової активності країн Європи станом на червень 2020 року

Франція: 51,3 проти 32,1 у травні.

Велика Британія: 47,6 проти 30 у травні.

Єврозона загалом: 47,5 проти 31,9 у травні.

Німеччина: 45,8 проти 32,3 у травні.

Що таке індекс ділової активності? Індекс ділової активності (PMI – Purchasing Managers Index), що розраховується аналітичною компанією IHS Markit, – показник, що використовується для відстеження економічного напряму бізнес-активності.



Значення цього індексу на рівні 50 означало б нейтральний або стабільний рівень зростання; вище 50 демонструє розвиток, а нижче 50 – стагнацію.



Під час економічного спаду зазвичай індекс ділової активності становить до 45 пунктів, а під час розвитку PMI, як правило, затримується приблизно посередині 50-ти. Ще два місяці тому цей показник був рекордно низьким для економік усього світу.

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Щодо єврозони, то тут послаблення карантинних заходів сприяло зміцненню бізнес-настроїв у червні. Дані IHS Markit демонструють рекордне значення за останні чотири місяці для цього регіону – це 47,5 проти 31,9 ще в травні.

Тим часом, індекс ділової активності Великої Британії зріс з 30 у травні до 47,5 у цьому місяці. Це свідчить про те, що британська економіка, ймовірно, повернеться до тенденції зростання вже у третьому кварталі 2020 року.

За словами Чарльза Гепворта, директора з інвестицій GAM Investments, для того, щоб ринки й далі демонстрували прогрес, потрібне довготривале зростання індексу ділової активності. Останнє залежить від темпів поширення коронавірусу, що складно спрогнозувати.